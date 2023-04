​Tot a punt per a una nova edició dels Matxos

4.000 euros de Matxopot

Una cursa solidària, educativa i compromesa amb el medi

El renovat camp delserà l'epicentre de la, un emplaçament situat al costat de la tradicional sortida de la plaça de la Sardana d'on arrencaranen alguna de lesde la cursa.Una edició de rècord, ja que en només dues hores es van esgotar tots els dorsals per a la prova més exigent d'aquest, organitzada pel, i en només 34 minuts, es van exhaurir les places pelLa cursa mare farà un recorregut deacumulat coronant tres cims del territori:. Els inscrits a aquesta prova podran escollir un delsproposats –tots amb sortida des del Montserratí a les sis del matí-: el de, el dede Bellmunt a Cabrera, el dede Bellmunt al Puigsacalm o bé el defins a Bellmunt.D'altra banda, unes hores més tard es disputarà el, una prova deacumulat que portarà als corredors pels llocs més emblemàtics deAmb l'objectiu d'incentivar als participants a aconseguir una, des de l'organització s'estableix el, enguany dotat dei que premiarà a la participant femenina que completi el recorregut de 63 quilòmetres amb uno el primer participant masculí en completar-lo amb un, actual campió de la Transgrancanaria arriba com a un dels favorits per batre el rècord. També es comptarà amb la presència de, últim guanyador de la Salomon Ultra Pirineu , un corredor que acumula victòries a les millors curses del món. Altres noms potents seran. En categoria femenina hi participarà, que intentarà assolir el Matxopt baixant de les 7 hores 31 minuts i 34 segons, el rècord establert peri que encara cap corredora ha aconseguit batre.Pel que fa al Tastet dels Matxos, en categoria masculina hi participaran–qui té l'últim rècord de temps-, i en categoria femenina en destaquenLa prova s'articularà al voltant del, una iniciativa que té l'objectiu de conscienciar als corredors de continuar gaudint de l'entorn sense fer-lo malbé. En el moment de formalitzar la inscripció cada participant va poder ferque enguany es destinarà a laper a la protecció i preservació de les muntanyes i l'entorn natural.D'altra banda,també apadrina el projecte, una iniciativa impulsada conjuntament ambi que té per a objectiu la recollida de calçat esportiu usat per donar-li una segona vida.Finalment, la prova també té el, liderada pelsde la Vall del Ges, Torelló i Sant Pere. Es tracta del, una iniciativa en la qual els infants i adolescents tenen l'oportunitat de conèixer la, lai ladel territori a través de la. A més, també s'ha organitzat unade tres hores pels últims quilòmetres dels Matxos.