​Roda de Ter podria incorporar un cicle formatiu d'activitats eqüestres

L'i l'estan treballant perquè elel centre educatiu pugui incorporar un, una oferta formativa que actualment no s'ofereix ni a Osona ni a les comarques limítrofes. La iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat, es va començar a gestar fa quatre anys a través de la regidoria d'Educació del consistori rodenc conjuntament amb la direcció de l'institut iEs tracta d'un cicle formatiu de l'en una comarca com Osona, on elté molt de pes i a on és possible cursar aquesta oferta, que es podria oficialitzar al llarg de les pròximes setmanes. El curs permetrà formar aamb coneixements per manejar i tenir cura dels cavalls amb especial atenció en la seguretat i el benestar animal, la reproducció i la cria.Des de l'Ajuntament i l'IES Miquel Martí i Pol expliquen que el projecte va arrencar amb l'objectiu de donar la possibilitat als joves de formar-se en. Si la Generalitat finalment concedeix el cicle, l'institut de Roda seria eleducatiu de tot Catalunya en oferir aquesta oferta, i el tercer de titularitat pública.