Comencen els, una iniciativa promoguda pel, eli l'entitat social Associació Tapís i que pretén generar un espai dei dea través de la lectura. El cicle d'activitats comptarà de diverses sessions dedicades a lai a compartir les reflexions al voltant dels textos i debats d'alguns escrits recollits a la col·lecció Els Llibres de Tapís.La primera sessió tindrà lloc ela l' Espai del Lab de la Biblioteca Pilarin Bayés , un taller a on es proposaran els poemes del llibre Estels enlairant esperances, dei amb il·lustracions de. Al llarg de l'activitat es comptarà amb la presència de les autores, que explicaran el sentit dels textos i la seva experiència com a professionals de l'en unDes del 2022, elshan incorporat unque treballa de forma coordinada amb la resta de professionals per millorar i promoure la prevenció delde la comunitat a més d'intentar reduir la medicació per temes relacions amb la. En aquest context neixen els Tallers de salut i lectura, amb la finalitat de complir aquests objectius, unes activitats que es dividiran en diverses sessions a la Biblioteca Pilarin Bayés.