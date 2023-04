¿On plourà per Setmana Santa?

Laja és aquí i aquest període festiu viurà diversos canvis de temps, encara que no seran tan radicals com semblava en un principi. El(Meteocat) ja va alertar de diversos ruixats durant el primer cap de setmana de les vacances d'aquest abril, que van acabar amb alguns diluvis de molt curta duració en zones del país.Ara bé,amb un lleuger, molt lleuger, descens de les temperatures, però bàsicament amb sol radiant a pràcticament tot Catalunya i precipitacions mínimes a les zones del Pirineu. A partir d'aquest dimecres i de dijous. Els núvols són els protagonistes de dimecres, amb ruixats a la zona central i sud del país, però que desapareixeran en unes hores.La meteorologia es mostrava amenaçant aquest dimarts de Setmana Santa, tot i que quedarà en gairebé res al final de la jornada, en què elpreveu que caiguin les temperatures i descarregui localment arreu de l'interior del país.De cara a, la previsió del temps al matíés completament radical a la del dia anterior, tot i que sense pluja a la vista., és possible algun ruixat feble, local i minso a punts de l'interior. Res més preocupant, que no es produirà, mantenim, segons les previsions, ni a la tarda ni a la nit.A partir del migdia, tot començarà a canviar segons les previsions.(encara que es tornaran a formar núvols baixos a la zona del) i el sol tornarà a sortir fins al vespre. Petits ruixats es poden concentrar a la zona delperò res que no sigui de curta duració., les temperatures continuaran a l'alça i el cel s'alliberarà dels núvols, amb l'excepció del Pirineu i Prepirineu central. No es descartaa punts de l'interior del quadrant nord-est, amb una cota de neu entorn dels 2.000 metres. No bufarà amb gaire violència a cap punt del país.I el cap de setmana arribarà amb els seus vestits més estiuencs. Sol a tot el país aquesti temperatures a l'alça que. Farà més calor sobretot al litoral i prelitoral. No es descarta algun ruixat aïllat, feble i minso al quadrant nord-est durant la tarda, amb una cota de neu entorn dels 2.000 metres. Amb tot, però, la meteorologia serà més aviat pròpia del mes de maig.