Sant Julià de Vilatorta celebra la Pasqua Florida amb les Caramelles del Roser

El glossari de les Caramelles del Roser

membre de la confraria del Roser, normalment músic, cantaire, portaestendard o cistellaire.tradicionalment a Sant julià s'abreviava el mot caramellaire en la forma camellaire. Així ho recullen moltes caramelles i encara ho utilitzen alguns confrares.contrabaix.bastons llargs que porten els confrares. Els bordons del Roser porten un petit text amb les 11 estrofes dels goigs a l'altura dels ulls per tal d'evitar que el cantaire es perdi.a la confraria del Roser els cistellaires són les nenes i els nens que passen per les cases a demanar la voluntat. Sempre hi ha un parell d'adults que porten els cistells penjats a una perxa per tal que els veïns puguin col·laborar amb l'entitat des del balcó.el cant originari i central de la festivitat vilatortina transmès oralment des del segle XVI.