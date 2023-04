L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona millora l'aparcament del coll de Terrades

L' Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha millorat l'aparcament del, a les Masies de Roda, un emplaçament que es troba anant cap a Sant Pere de Casserres i que ofereix una espectacular panoràmica del pantà de Sau i les cingleres de Tavertet.L'actuació ha tingut un cost total de, unes obres que s'han executat sobrede titularitatamb l'objectiu d'evitar l'aparcament en zones no permeses a més de millorar la convivència entre veïns i visitants. L'àrea d'aparcament del coll de Terrades concentra un elevat nombre d'usuaris i es calcula que els dissabtes, els diumenges i els dies festiu hi aparquenLes obres de millora també han permèsper evitar-ne la degradació. Amb les actuacions executades s'ha aprofitat per millorar lapel que fa a la, i se substituirà lade l'aparcament i l'entorn. També s'incorporaran al material informatiu de l'Espai Naturals els usos, les recomanacions i les restriccions a la zona.Des de la Xarxa de Parcs de Catalunya remarquen que la creixent afluència de visitants en aquest espai podria haver provocat un deteriorament progressiu de l'entorn, a més de perjudicis a les propietats privades. Es tracta d'un punt d'a on feia falta una adequació per conservar eli garantir la seguretat de les persones. El coll de Terrades forma part del camí alper on passen itineraris com eli el