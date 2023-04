Roda de Ter instal·la radars pedagògics i senyals lumínics a la via que creua el municipi

Ja funcionen elsi elsque l'ha col·locat a les vies que creuen el municipi –lai la-, el tram conegut com la. Amb aquestes mesures el consistori pretén millorar lade circulació això com també la dels vianants.Concretament, s'han instal·lat als passos de vianants situats a l'inici deli en diferents punts de l', una via que creua Roda de Ter des de l'entrada del municipi venint des de Vic fins a la sortida direcció l'Esquirol. L'objectiu és concentrar l'atenció dels conductors en aquestes, a més d'informar-los de la velocitat en la qual circulen.