Quatre monuments per visitar a Osona durant la Setmana Santa

Monestir de Sant Pere de Casserres

Monestir de Sant Pere de Casserres des de l'aire. Foto: Josep M. Costa



Ermita de Sant Feliuet de Savassona

Sant Feliuet de Savassona des de l'aire. Foto: Josep M. Costa

Ermita de Sant Sebastià a Vic

Ermita de Sant Sebastià. Foto: Emili Vilamala

Ruta modernista de Sant Julià de Vilatorta

Col·legi El Roser de Sant Julià de Vilatorta. Foto: Adrià Costa Rifà

La comarca d'es caracteritza per la diversitat d'que configuren el territori, alguns dels quals són insígnia i distintiu de la comarca i un dels principals atractius de la zona. Indrets especials amb una llarga història per descobrir, tant per als mateixos residents com pels visitants.n'ha fet una selecció per donar idees per conèixer, gaudir i visitar la comarca aquesta Setmana Santa.Situat a les, elés l'únic d'a la comarca d'Osona. Erigit sota el patronatge de la casa vescomtal d'Osona i promogut per la vescomtessa Ermetruit, quan l'any 1006 comprà el domini alodial de Casserres al comte Ramon Borrell de Barcelona amb la intenció de construir-hi un monestirInicialment, pels volts de l'any 1012, s'hi congregaven 12 monjos, convertint-se així en una. Més endavant, el nombre de religiosos es va anar reduint passant a convertir-se en un. Cap al segle XVI, elsen van prendre possessió, i Casserres es va convertir, pràcticament, en una granja. Al segle XVIII, passa a ser propietat de la. Amb vida monàstica durant molts segles, aquest monestir ha deixat unimportant al territori.Construïda durant els, l', d'estil, és un dels pocs monuments que es conserven a la Plana de Vic que dona pistes de com eren les esglésies durant la repoblació de l'edat mitjana després de la conquesta dels àrabs.Situada sobre el cim delde Savassona, també s'hi conserven restes arqueològiques que podrien formar part de l'ocupació prèvia del lloc per. Segons un testament de l'any 1302, també era coneguda com a. Abandonada durant molt de temps, l'any 1960 lala va restaurar.Declarada com a, l'Ermita de Sant Sebastià, situada al terme municipal de Vic i construïda el segle XVI, és un delsde la guerra de Successió a Catalunya: el 17 de maig del 1705 va tenir-hi lloc elpel qual Anglaterra cedia ajuda militar per fer front a Felip V i es comprometia a respectar a Carles III com a sobirà i a les lleis catalanes.S'erigeix sobre un turó dedes del qual es tenen unes vistes privilegiades del territori que l'envolta, des de la serralada del Montseny, les Guilleries o el Collsacabra i fins al Pirineu català.configuren l'estampa, per excel·lència, del tranquil i acollidor municipi osonenc de. Unes construccions datades deque serviren de cases d'estiueig senyorials.Sant Julià ofereix als visitants un ricon es descobreixen edificis decorats amb floritures i pintures esgrafiades que adornen i vesteixen les façanes. En destaquen les obres del mestre, com el Casal Núria, ca la Vídua, Can Pallàs, Can Menció, el Parc de les Set Fonts o ca l'Anglada –en aquest últim, s'hi pot visitar un espai immersiu que explica la història i la tradició de les Caramelles del Roser , les més antigues dels països catalans-. Altres mestres d'obres comerigiren altres cases com Villa Mercedes, el Col·legi i capella del Roser o la Torre Martí, respectivament.