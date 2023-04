Manlleu obre la convocatòria per a l'adjudicació de pisos destinats a l'emancipació juvenil

L'Ajuntament dedisposa deubicats al centre de la vila i que es destinaran a l'. Són habitatges d'una sola estança als quals podran optarempadronats a Manlleu i que compleixin els requisits detallats a les bases d'adjudicació Tal com explica el consistori, els pisos se situen al carrer de la Cavalleria, i per les seves característiques i dimensions, només podran optar-hi unitats familiars integrades pero bé perEl dimecrestindrà lloc unaals habitatges –cal inscripció prèvia per fer la visita-, i el termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dimecres