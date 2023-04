​El Node d'Alimentació del CBCat a Vic fa balanç del primer any i mig de funcionament

Elubicat a Vic, inaugurat el setembre del 2021 i especialitzat en l'aplicació d'aquesta tecnologia al, feia balanç del primer any i mig de funcionament.En el que porta en actiu, el Node de Vic ha organitzat, unai unaa empreses del sector. Així ho explicava el director dels nodes del, apuntant quePer la seva banda, el responsable del Centre Blockchain de Catalunyadestacava que la seu de Vic".El Node d'Alimentació de Vic pivota al voltant deestratègics: el–un observatori de les tendències de la tecnologia en alimentació i begudes-, l'–una incubadora per a projectes del sector-, i el projecteper reduir la petjada de carboni –aplicat a través d'una prova pilot amb empreses osonenques-., regidora de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Vic, subratllava la importància de la iniciativa per a la ciutat, que ha esdevingut una Catalunya en