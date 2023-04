​Vic renova els parcs infantils

L'Ajuntament de Vic hadiferentsde la ciutat. Concretament, sets'han renovat, s'ha construït eli s'hael de la. Per fer-ho, s'ha necessitat una inversió total de, dels quals 250.000 euros s'han destinat a la renovació d'espais i 50.000 euros a les zones de nova construcció i de remodelació total. La ciutat compta amb més deparcs infantils, explicava el regidor de Serveis i Manteniment, afegint queLes actuacions d'arranjament s'han plantejat a set parcs infantils distribuïts en diferents indrets del municipi. És el cas del, on s'han substitut i reubicat diferents trams de la tanca de fusta que delimita l'espai, s'han col·locat paviments amortidors, s'ha efectuat la demolició de vorades de formigó, la reubicació de dues molles per garantir la seguretat i s'ha instal·lat un espai de multijocs de fusta robínia.Eltambé s'ha renovat: s'hi ha eliminat un tram de la tanca de fusta a més de treure alguns dels jocs existents, la reubicació de la taula de ping-pong, l'adequació del paviment, la instal·lació de multijocs i d'un gronxador de fusta i la col·locació d'una taula solar.En els'ha substituït el sorral, el gronxador i els dos tobogans, afegint-hi un espai multijoc i panells de polietilè. D'altra banda, n'hi han col·locat paviments amortidors.Als'ha prescindit d'un petit tram de la tanca de fusta i s'hi ha creat un accés adaptat, s'hi ha mantingut el sorral i n'hi ha col·locat nous jocs de fusta robínia, un gronxador, un balancí, una caseta de fusta i dos tobogans.Als'ha eliminat el circuit de salut i se n'ha renovat els elements. Paviments amortidors, una caseta de fusta de pi nòrdic i panells de polietilè d'alta intensitat formen el nou equipament.En els'ha modificat la tanca existent, s'ha col·locat paviments amortidors i s'han restaurat els dos espais de jocs, i finalment, en elnomés s'ha mantingut el circuit de salut i s'han instal·lat nous elements com un joc d'equilibris i escalada, un multijoc adaptat, un gronxador, un balancí, molles i una tirolina.