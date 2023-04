Ruta de festivals

El cineasta osonenc-director de- estrenava el passat 31 de març el seu nou curt, un film que parla sobrea través de la història d'un fill que cuida a la seva mare i del desgast anímic que li suposa.Es tracta d'un curt deinterpretat per l'actriu–guanyadora delper la seva interpretació a-,–nominats alscom a millor actor masculí a la pel·lícula- i–reconeguda actriu catalana protagonista de desenes de films i sèries-, produït per la productora vigatana Astronauta i coproduït peres va presentar el 31 de març a l' Skyline Benidorm Film Festival , un certamen col·laborador delsa on participaven una quarantena de curtmetratges, d'entre els quals, el de Dani Feixas ha estat guardonat amb elEs tracta d'un reconeixement que l'atorga un jurat extern al festival i que, explica el cineasta. Un guardó que valora la direcció del curt, com està explicada la història o la fotografia, entre altres ítems. "Que un jurat amb un recorregut com aquest et premiï és molt satisfactori", apunta el director.Feixas explica que la pel·lícula narra. El cineasta osonenc remarca que es tracta d'un curt emotiu "que parla de l'amor d'un fill cap a la seva mare buscant la part més màgica de viatjar a través dels records"., explica Feixas, amb l'objectiu d'entrar dins del circuit i donar a conèixer Paris 70. La primera de les cites ha tingut lloc al festival de Benidorm, però el curtmetratge ja ha estat seleccionat en la secció oficial del Festival de cinema d'Àvila i pelque també computa per optar als Goya-, ambdós al mes de maig.Feixas ha avançat aunaque acaba de saber:, un certamen que s'equiparaLa pel·lícula, que es preveu s'estreni a Vic en els pròxims mesos, ha estat elaborada a través de "recursos propis", i amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com amb el suport d'associacions catalanes i espanyoles relacionades amb l'Alzheimer com la, la C(CEAFA), la(SECPAL), la, la, la(SEGG), la