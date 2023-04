Desplegament d'informadors al Collsacabra per evitar aglomeracions durant la Setmana Santa

L', format pels municipis de, l', és un dels punts d'de la comarca d', una zona que s'omple de visitants durant els caps de setmana i els festius. En aquesta línia, es preveu que laporti gran afluència de turistes al territori, i per aquest motiu, s'ha organitzat unpels diesLa iniciativa, que compta amb el suport del, pretén vetllar perquè ladels vehicles que s'hi acostin sigui l'adequada, tal com ja va passar durant el mateix període els anys 2021 i 2022.El dispositiu s'executarà prop de lesa l'Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Tavertet i comptarà amb el desplegament d'per tal d'acompanyar als visitants del territori. Se situaran prop de la carretera per informar i resoldre dubtes, però, en cap cas, tal com expliquen des dels ajuntaments, no aturaran el trànsit ni privaran el pas.