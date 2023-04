​Un institut d'Osona ensenya psicologia positiva a l'ESO

"Treballar en grup no és la meva cosa preferida"

"Cada nano és un món"

L'deestà fent unaper ensenyar els seus alumnes dea tenir un major coneixement d'ells mateixos per afrontar millor la incertesa i els fracassos i guanyar en benestar. El programa es basa en lai està liderat per, professora i investigadora del grup de recerca, explica a l'la investigadora. A partir de treballs en grup i activitats pràctiques, els alumnes aprenen noves habilitats. "Els efectes són progressius i hi ha efectes col·laterals com la millora de la relació amb els altres i una millor motivació amb els estudis", afirma. El projecte duraràL'és un moment d'efervescència emocional i de descobriments en un sentit molt ampli., detalla Tarrats, tot dient que, "amb l'acceleració de les noves tecnologies, l'adolescència no és fàcil". El que es busca amb aquest programa, batejat amb el nom de-de la suma de Happy i Challenge-, és donar-los eines per millorar en el seu, detectar les seves, marcar-se objectius i aprendre a "tornar-se a aixecar" davant les adversitats, entre altres habilitats.La investigadora subratlla que, darrere del projecte, hi ha unaque funciona -el fundador de la psicologia positiva va ser-, alhora que es fan testos inicials i testos al final per veure la seva evolució. El projecte es va adaptant a les necessitats de l'alumnat., remarca.A mesura que es van incorporant les habilitats també es poden copsarcom ara una millor relació amb els altres o fins i tot més motivació als estudis., recalca la investigadora.Entre les pràctiques fetes fins ara hi havia escriure i representar una obra de teatre on treballaven lai com les conseqüències són unes o altres segons la resposta a cada situació., una de les dues orientadores educatives del centre que participen en el projecte, explica que aquest va ser un dels reptes per "buscar propostes adaptatives a situacions quotidianes". Una de les participants va ser la, alumna de 1r d'ESO, detalla que havien de treballar dos nois i dues noies en tasques com escriure el guió, practicar i portar tot el material. Admet que l'experiència en alguns moments se li va fer "pesada", però tot seguit fa autocrítica:. I admet que, precisament, aquest és un aspecte que sap que ha de millorar.Una altra pràctica que van fer és la. En, també alumne del centre, ho té clar:. Per ell, va ser un exercici molt interessant que també s'ha aplicat a ell mateix: "M'agradaria millorar com et poses en el lloc de les altres persones més fàcilment".admet que l'adolescència en si pot ser una fortalesa i a la vegada una debilitat. "És unque ho viuen de forma molt intensa i poden ser una esponja de coneixement, però, si alhora va acompanyat d'una situació complexa i amb temes pendents de resoldre, els pot desorientar i desmotivar", afirma. L'orientadora creu que incorporar la psicologia positiva és molt beneficiós a aquestes edats i creu que fins i tot s'hauria de començar a P3. Des del seu punt de vista, "cada nano és un món", i del que es tracta és de donar aquest espai de coneixement i consciència a cadascú d'ells per continuar millorant. "És molt necessari", remarca.Tarrats ja fa temps que aplica aquestaa estudiants de laamb bons resultats i també va creure interessant portar-ho a alumnes més joves. El programa d'ha començat amb el centenar d'alumnes de 1r d'ESO i s'allargarà fins que facin 4t d'ESO a banda d'anar incorporant els alumnes que comencin l'ensenyament obligatori al centre.