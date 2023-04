Exitós Mercat del Ram de Vic

FOTOS Mercat del Ram Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

Èxit de la Casa de Pagès

Reivindicant la pagesia

La ramaderia com a protagonista

Art, cultura i tradició

Els carrers de la ciutat de Vic s'han omplert de nou de gom a gom amb motiu d'una nova edició del. La fira de tradició agrícola i ramadera de la comarca d'Osona s'ha celebrat al llarg del primer cap de setmana d'abril i s'ha desenvolupat al voltant d'un ampli programa d'activitats dedicades ali amb una afluència de públic important.En aquesta ocasió, segons dades de Vic Fires, la ciutat de Vic i el Mercat del Ram han rebut unsdels quals unha estat públic que venia a la cita per primera vegada procedents, majoritàriament, d'. D'altra banda, en la primera valoració de la fira, s'ha detectat unamb una mitjana de 41 anys, també de parelles, amb unade 90 euros –una dada que augmenta respecte del 2022 quan va ser de 82 euros-.Una de les novetats d'enguany, la tornada de l'al Passeig i a la plaça del Carbó, ha tingut bona acceptació i centenars de persones s'hi han acostat al llarg del cap de setmana per seguir les activitats gastronòmiques, els espectacles infantils, concerts i conèixer les mostres de turisme i serveis.Ladel Mercat del Ram 2023 va tenir lloc dissabte al matí amb el recorregut institucional presidit per l'alcaldessa de Vic, el president de la Generalitati la consellera d'Acció Climàtica, a més d'autoritats polítiques i socials de la ciutat i la comarca.Al llarg de la visita l'alcaldessa de Vic remarcava que el Mercat del Ram és, una cita que dona veu a la pagesia del territori. En la mateixa línia, el president Aragonès destacava que la fira vigatana és un gran aparador per fer valdre elque es fa a Catalunya i a la plana de Vic.Un dels centres d'interès d'aquesta edició ha estat la Casa de Pagès, un espai que ha recuperat les xifres del 2019 i que ha servit d'amb activitats relacionades amb el sector primari. En aquest espai, a més de l', els més menuts han tingut l'oportunitat de fer tastets, elaboració de mató, una horta regenerativa, identificació d'insectes, entre moltes altres activitats.El dijous 30 de març, primer dia de Mercat, va tenir lloc la Talaia Pagesa al Centre Cívic Joan Triadú, und'arreu del territori amb la finalitat d'entomar reptes de futur i compartir experiències amb el sector.Els concursos ramaders o les exposicions de bestiar han estat algunes de les propostes més destacades de la popular cita. El Recinte Firal del Sucre n'ha estat l'epicentre i escenari del, un certamen que aquest 2023 ha comptat amb una trentena de participants i que ha coronat a tres explotacions del sector: en la categoria Millor lot d'ovelles elde Vallfogona del Ripollès s'ha emportat el primer premi, mentre que la plata ha estat pelde Manlleu; en la categoria Millor lot de xaies, l'or ha estat perde Les Presses, i el segon premi ha marxat cap a Sora amb el; en la categoria Millor marrà, la coronació ha estat per, i el segon premi, perd'Olèrdola.L'altre gran certament d'enguany, el de, arribava a lapremiant la qualitat de la carn i de la canal. En aquest cas, el jurat atorgava un palmarès de dos premis: el guanyador de Qualitat de la carn ha estat per la, mentre que en la categoria de Qualitat de la Canal el guardó ha marxat cap a laEl Mercat del Ram també és sinònim d'i relacionades amb ladel territori. En aquesta línia, al llarg del cap de setmana s'ha comptat amb el 40è Trofeu Internacional de Globus , l'exposició de maquinària agrícola i automòbils,, bitlles catalanes, Caramelles, el, la fira d'autoedició deo laNo hi ha faltat el tradicional, un certamen que ha dotat amb 800 euros l'obra de l'artista, amb 400 euros a l'artistai amb 200 euros l'obra d'