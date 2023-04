​Sant Julià de Vilatorta inaugura la Casa de les Caramelles del Roser

Inauguració de la Casa de les Caramelles. Foto: Aj. Sant Julià

Pasqua Florida 2023

Aquest diumenge 2 d'abril s'ha inaugurat, un projecte que l'ajuntament contemplava des del 2019. El nou equipament s'ubica a l'edifici de-a la plaça Major del municipi- i es tracta d'unper conèixer elsde la singular tradició vilatortina. Al seu interior compta amb uni un audiovisual que pretén explicar i transmetre la filosofia de les Caramelles del Roser, i unaon s'exhibeixen els principals elements de la festivitat: els, lai l', explicava la regidora de Cultura, qui guiava la cerimònia inaugural, un acte que iniciava a la plaça U d'octubre amb la sortida de la comitiva caramellaire entonant elsUn cop davant de l'edifici de Ca l'Anglada, l', acompanyat del president de l'entitat, entregaven l'–element que serveix per guiar als caramellaires-, mentre que els dos caps de fila,, lliuraven elsamb la imatge de la verge. Aquests peces s'exposaran durant tot l'any a la Casa i només en sortiran per la cantada de Pasqua Florida i l'Aplec.agraïa la implicació del consistori "per ajudar a preservar la tradició", i destacava que la Casa de les Caramelles visibilitzarà durant tot l'any la"que ens identifica com a poble i de la qual en participa tothom".L'del projecte ha estat dedels quals elés finançat pel programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) , unpel Consell Comarcal d'Osona, i l'import restant, assumit per l'ajuntament. En aquest sentit,, alcalde de Sant Julià, destaca que "és una inversió necessària perquè un dels trets distintius del municipi i la seva cultura són les Caramelles del Roser, sense elles no s'entén el poble".El batlle també explica que "caldrà la signatura d'un conveni entre l'entitat i l'ajuntament" per la custòdia dels símbols en el nou espai, un indret que té per objectiu explicar que, conclou Rodríguez.El pròxim, Pasqua Florida, les Caramelles del Roser tornaran aels carrers de Sant Julià de Vilatorta. Enguany s'estrena la caramella Tardor de Llevant, composta pel músic, intèrpret de tible i acordió -i caramellaire veterà-, que explica que. Pel que fa a la lletra, es tracta de–Tardor del Bosc i Llevant-. D'altra banda, el, de 9 a 14 hores, tindrà lloc el