SORTEIG de dues entrades dobles per a l'espectacle «Gospelwill» a Calldetenes

El pròxima les 9 del vespre l'serà l'escenari de l'espectacle, de Tastet de Gospel, una història de vida portada als escenaris a través de cançons escollides per explicar una experiència vital.Gospelwill és unformat per un cor de més dea ritme de Gospel, unai unaque juga amb el cos incorporant elements naturals, un conjunt que transmet a l'escenari una obra visual i artística. Unamb ànima, passió, força i voluntat que emociona a l'espectador.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades dobles (per a dues persones), valorades en 60 euros.L'endemà, dimarts 16 d'abril es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades

Per participar en el sorteig cal omplir el següent formulari: - Els guanyadors obtindran una de les entrades dobles per a l'obra.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 11 d'abril a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.