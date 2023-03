​Sant Julià de Vilatorta podria tenir residència per a la gent gran a finals del 2025

1 de març de 2017

Un model centrat en la persona

A l'espera de la resolució final de la subvenció

Sant Julià de Vilatorta està cada vegada més a prop de fer realitatque tant ha demanat la ciutadania, una iniciativa que, de fet, va sorgir d'unel qual va detectar la mancança d'un equipament d'aquestes característiques al municipi. Aquesta setmana, l'ajuntament n'ha presentat l', un recinte que vol ser dei que té el propòsit de donar resposta a aquesta necessitat social a Sant Julià i també als pobles del seu entorn., alcalde de Sant Julià, explicava quei apuntava que "si no l'hem presentat abans és perquè no veiem possible tirar-ho endavant". Ara, però, el consistori està a un pas de rebre unaprocedent dels fons europeus-es coneixerà la resolució abans del 28 d'abril-, una inversió que farà possible desencallar la situació. Si tot surt bé, el nou equipmaent hauria d'estar enllestit i en funcionament, tal com afirmava el secretari general de Drets Social, subratllava el batlle vilatortí en referència al col·lectiu ciutadà impulsor del projecte. Es tracta de l'autoanomenada plataforma, un grup de dones que es trobaven al casal d'avis del poble i que, en un moment donat, van detectar la mancança que suposava pel municipi no comptar amb un equipament d'aquestes característiques.Una d'aquestes persones és la vilatortina, impulsora del projecte, que encara recorda com va sorgir la idea. Explica que a les tardes es trobàvem amb una colla de dones al casal d'avis per fer una partida de cartes, i un dia, parlant, es van adonar que tots compartien una mateixa experiència: la d'haver de portar un ésser estimat a unalluny de Sant Julià. A partir d'aquell moment van tirar endavant la iniciativa que, sis anys després, està a punt d'arribar a bon port.La regidora de Gent Grandescobria, a un Saló Catalunya ple de gom a gom, com seria la futura residència per a gent gran de Sant Julià de Vilatorta, un equipamentL'espai comptarà ambi es dividirà en-dues de 17 places i una de 16- amb l'objectiu, i disposarà de(76%) i(24%) a més dels serveis habituals d'un equipament clàssic. D'altra banda, la idea és incorporar-hi algunes novetats perquè els usuaris tinguin més, com per exemple, una cuina i una bugaderia terapèutica. Els espais de suport s'ubicaran a la planta baixa de l'edifici.Una de les reivindicacions del grup ciutadà impulsor de la idea era que la futura residència de Sant Julià de Vilatorta es construís al costat de l'actual centre de diai del. És per aquest motiu que des del consistori han optat per situar-la a l'actualdotant així una illa d'equipaments al servei de la gent gran.El cost de la residència projectada és de, una inversió que el consistori no pot assumir al complet. Per aquest motiu, l'equip de govern va sol·licitar el juny del 2022 una subvenció deal Departament de. Una injecció de dinars que, a l'espera de la resolució definitiva, ja estaria adjudicada al municipi per un import de–resolució provisional-.Així ho explicava el secretari general de Drets Socials,, que remarcava que el de Sant Julià és "un dels millors projectes que s'han presentat" i queque demana Europa.El batlle del municipi explicava a la ciutadania que aquesta setmana s'ha tancat laassolint un estalvi d', dels quals 1 milió es podrà destinar al nou equipament. La resta de diners que faran falta per a fer realitat la residència, deia Rodríguez,