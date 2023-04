Els Espais Activa't de sis municipis d'Osona aconsegueixen la categoria de Saiar

Un 80% més de places públiques a Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través del, ha concedit la categoria deals Espais Activa't deEs tracta d'equipaments per aque disposen d'espais diferenciats per oferir serveis semblants als d'un centre de dia a més deper a la realització d'activitats i serveis amb caràcteri aen funció de les necessitats.L'anunci arribava aquesta setmana del conseller, qui va explicar que el departament finançarà, de les quals. Una inversió que feia temps que reclamaven des dels ajuntaments dels sis municipis osonencs que han assolit la categoria, amb el suport del Consell Comarcal d'Osona i el Consorci d'Osona de Serveis.Fins ara, elsde Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora, Olost, Gurb i Viladrau ja comptaven als seus centres ambfinançades amb el suport dels respectius consistoris, i ara, amb l'anunci del Departament, podran augmentar-ne el nombre amb titularitat. Pel que fa a les places aconseguides, 7 seran per a l'Espai Activa't de Gurb, 10 per Olost, 10 per a Sant Julià, 10 a Sant Quirze de Besora, 10 a Santa Eugènia de Berga i 10 més per a Viladrau.Amb la inversió alsanunciada per Drets Socials s'incrementarà unel nombre de places públiques en aquest àmbit d'actuació –-. Des del Departament expliquen que la voluntat és caminar cap a unamb una cartera de recursos diversa i que s'adapti a les necessitats dècada usuari. En aquesta línia, els SAIAR faciliten que la gent gran pugui continuar vivint al seu domicili, i al mateix temps, tinguin cobertes les necessitats que requereixin.