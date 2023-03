Esportistes del Club CAR de Sant Tomàs competiran en els Jocs Special Olympics

Els esportistes delhan sortit aquest migdia de dijous de l'estació d'autobusos de Vic direcció a la 12a edició dels Jocs Special Olympics , l'esdeveniment esportiu més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual que enguany se celebra del 30 de març al 2 d'abril aEls participants de Sant Tomàs, un total de, tenen entre 21 i 60 anys i formen part delsque competiran en alguna de lesque integra l'esdeveniment. En total, el club osonenc hi aporta 19 futbolistes, 9 jugadors i jugadores de petanca, 2 persones que juguen a tenis taula i 6 nedadors i nedadores.Els Jocs Special Olympics tenen lloc cada quatre anys i a Catalunya se celebren des del. L'edició d'enguany està organitzada per la(ACELL),(SOCat) i l'. A banda de la competició es tracta d'un espai de convivència, activitats socials, de lleure i de reconeixement de les persones amb discapacitat intel·lectual.