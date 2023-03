​La Mancomunitat La Plana inaugura la planta de compostatge

La novade laja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat oficialment aquest dijous al migdia amb la presència del president de l'òrgan, l'alcalde de Malla, la secretària d'Acció Climàticai el director de l'Agència de Residus de CatalunyaLa construcció compta amb una capacitat de tractament dede residus provinents de la fracció orgànica que el veïnatge delsque configuren l'ens selecciona amb el. Un sistema que la Mancomunitat va implementar l'any 2001 i que actualment registra una mitjana dedelLa planta permetrà, en una instal·lació tancada que permetrà controlar les olors i lixiviats, amb un sistema de reg i aeració automatitzat i un sistema de garbellat actualitzat.Pere, president de l'ens, destacava que la Mancomunitat és unen donar valor als residus i en cuidar l'entorn. Per la seva banda, la secretària d'Acció Climàtica Annaapuntava que la nova planta "augmenta i millora el procés de compostatge per continuar obtenint un compost de màxima qualitat per a l'agricultura i la jardineria". A més, afegia que la Mancomunitat ho fa. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac, subratllava que el repte és continuar millorant enper avançar en sistemes eficients i assolir els objectius europeus en aquesta matèria.La construcció ha tingut un cost total d'dels quals 1 milió d'euros ha estat subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya.