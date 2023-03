Afectacions temporals a la mobilitat pel Mercat del Ram de Vic

Afectacions en el transport públic de Vic

Des del dijous 30 de març a les 7 del matí al dilluns 3 d'abril, la parada del bus urbà de la plaça Estació corresponent als recorreguts de l 'L1, L2 i L3 quedarà anul·lada , sent substituïda per la de l'Estació d'Autobusos.

corresponent als recorreguts de l quedarà , sent substituïda per la de l'Estació d'Autobusos. Durant el mateix període de temps, la parada de l' Avinguda Països Catalans-Carrer de les Flors corresponent a la línia 2 quedarà deshabilitada , essent el Molí del Blanqueig la més propera.

corresponent a quedarà , essent el Molí del Blanqueig la més propera. Finalment, el dissabte 1 d'abril de les 7 del matí a les 4 de la tarda, la parada del bus urbà Verdaguer de les línies L1, L2, L3, L4 i L6 quedarà anul·lada –la parada més propera serà la de la Rambla Davallades-.

24.600 places addicionals a l'R3 pel Mercat del Ram

Vic es converteix, un any més, en l'escenari de l'emblemàtic Mercat del Ram , la fira de tradició agrícola i ramadera de la comarca d'Osona que se celebra del 31 de març al 2 d'abril. La cita es desplegarà al voltant d'un extens programa de propostes i activitats repartides per tota la ciutat. Per aquest motiu, lase'n veurà afectada ia més de produir-seA partir de les 7 del matí d'aquesti fins a les 8 del matí delesals trams de l'i del, entre eli el. En aquest últim, tampoc es permetrà circular en sentit Avinguda Països Catalans –excepte els clients de l'activitat comercial de la zona i del veïnatge del carrer Perot Rocaguinarda-. Durant aquests mateixos dies només hi hauràal carreri a l'Avingudafins alTotes les línies defuncionaran ambdurant la celebració del Mercat del Ram. Amb tot,quedaranen moments puntals:Pel que fa a l', del dijous 30 de març al diumenge 2 d'abrilEls visitants també poden arribar a Vic amb tren mitjançant la líniade Rodalies de Catalunya. En aquest sentit, eli els'oferiranper arribar fins a la capital d'Osona durant el transcurs del Mercat del Ram. Un reforç que se suma a l'oferta de combois de l'R3 amb una connexió entre Barcelona, el Vallès Oriental,i Ripoll amb un tren cada mitja hora.