Menys requeriments durant el 2022

L'i lapresentaven aquesta setmana laque permet l'de la ciutat activa des de l'estiu del 2022 amb el propòsit de millorar la comunicació entre ciutadans i cossos policials. Es tracta de la incorporació d'unque es troba dins de la mateixa eina tecnològica i que pretén ajudar als agents a actuar amb rapidesa davant deL'instrument permet a l'–de descàrrega- activar automàticament la càmera i el micròfon del dispositiu mòbil perquè des del punt de control de la comissaria de la Policia Local els agents tinguin unadel que està succeint. L'alerta que es genera en prémer eltardaa reproduir-se a les, que ràpidament pot comprovar a través de les imatges que es reprodueixen als seus panells la situació en la qual es troba laElscomenten que la nova funcionalitat els "facilita la feina", ja que sovint, les persones que es troben amb una situació d'"no ens saben donar les seves dades" o no són capaces de reconèixer el lloc on es troben. En aquesta línia, aclareixen que, encara que subratllen que "el 60% de les persones registrades al sistema són dones".Un sistema que, remarquen, no seria possible sense un entorn dotat decol·locades de manera estratègica "a llocs on hi havia més incidents", explica la. D'altra banda, la nova funcionalitat també dona resposta a diverses peticions deldel consistori manlleuenc i de les responsables dels punts liles:. De moment, el botó lila només està disponible per dispositiusJa està disponible la, un document que també es va presentava en roda de premsa i on destaquen unesque, segons el regidor de Seguretat Ciutadana Arnau Rovira,Durant el 2022, el cos va realitzar un total dedels quals-trucades-, unes dades que, comparades amb els anys anteriors, "han variat i millorat", explicava el sotsinspector en cap de la policia de Manlleu. A grans trets, en destaquen dades com ladelde trucades per, ladelde requeriments per, unadelpero lad'unper requeriments alternant de. En circulació, i comparant les dades amb el 2019, destaca ladelde les trucades pero molt greus, encara queconsiderablement –un 36%- elsLa memòria recull que durant el període es vanun total dedels quals elde les denúncies van ser. D'altra banda, es constata queen un 31%, sobretot les"un delicte que genera menys percepció d'inseguretat perquè no es veu, però que creix", explica el sotsinspector.Pel que fa a la, encarregada de la detecció d'infraccions per consum o tinença de drogues o abandonament d'estris ha recollital llarg del 2022 de les quals 224 han estat interposades per la PL de Manlleu i 15 pels Mossos d'Esquadra.El Grup de Reforç d'Emergències i Proximitat (), cos de nova creació que es va posar en marxa el passat desembre amb l'objectiu d'als carrers de la ciutat, reduir ladel veïnatge a més d'intensificar lade persones conflictives, ha realitzat un total de(dades només de vint dies).