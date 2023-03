El procés participatiu de les Adoberies de Vic recull 700 propostes

El procés participatiu

Les obres dede les dues primeresde propietat municipal –lai la- continuen avançant i des del consistori vigatà esperen que a finals d'aquest 2023Actualment, se n'està executant elde l'edifici per formar un espai de pública concurrència i unque, tal com explica la regidora d'Urbanisme, reproduirà el procés de la pell, "una indústria pionera a Vic i que va servir per fer créixer la burgesia de la ciutat", a més d'oferir, espais dei també de"per donar assistència i suport al recinte".La rehabilitació de les adoberies és un projecte sorgit de la, una odissea que s'encamina l'any, quan es va concedir a aquest espai la catalogació de. "Quan vam arribar al consistori l'any 2015, des del govern vam decidir que havíem d'entomar el projecte de les adoberies", explica Palmero, que remarca que a través delse'n van requalificar les dues primeres. L'ajuntament les va adquirir a finals delfent-se el traspàs efectiu l'anyEn aquest sentit, la regidora d'Urbanisme detalla que es tracta d'una través del qual també s'ha apostat per la renaturalització del riu , i recorda que el consistori "també va adquirir el solar de Genís Antel", un espai de 3 hectàrees on des de l'ajuntament volen. D'altra banda, l'ens també ha adquirit altres edificis com els de la zona de la Clota i s'han fet diverses"amb la voluntat d'engrescar a la resta de propietaris", diu Palmero.El maig del 2022 iniciava oficialment unal voltant de les Adoberies amb l'objectiu d'implicar laper definir elsde la zona. Un procés en el qual el febrer del 2023 ja hi havien participatDurant aquests mesos s'han recollit, explica el regidor de Participació, i detalla que a partir d'ara "se n'ha de fer un recull i s'han d'analitzar". Amb tot, Soldevila subratlla quei que hi ha alguna entitat "que encara hi té alguna cosa a dir", a més de destacar que, del total de propostes,. En tot cas "els polítics, tècnics i una futura comissió de seguiment seran els encarregats de decidir-ho", conclou el regidor.