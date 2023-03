​Associacions de veïns de Vic impulsen la comunitat energètica Vicoop

és unaque acaba de néixer a Vic i que té com a singularitat que és de, sorgida de les associacions veïnals amb el suport de la, qui ha ajudat a crear el grup motor.La novaté la voluntat d'anar "més enllà" de l'estalvi en la factura de la llum i s'inscriu en una visió més global del que ha de ser la, ha apuntat, un dels membres del Consell Rector. Amb tot, els esforços ara se centren a captar socis i trobar teulades per ubicaramb espai per generar. La idea és donar cobertura a pràcticament tot Vic i es calcula que es podria cobrir amb energiaelelèctrica de cada llar.La comunitat energètica Vicoop ha nascut amb l'objectiu d'l'actual model energètic basat en els, la dependència alsi la producció a gran escala, i aposta per alternatives més respectuoses amb el territori i aquells que hi viuen. Aexisteixen-comarca pionera en aquest model-, però la de Vic és la primera que ha sorgit de les associacions de veïns i veïnes, desvinculada del consistori o una empresa., membre del Consell Rector, ha explicat que ara mateix estan buscant els millors emplaçaments on poder ubicar les plaques per generar energia solar. La idea és trobar el màxim de teulades per poder generar 100 o 200 kW. Com que la llei estableix que de la generació de l'energia fins al lloc on es rep no hi pot haver més de, la idea és repartir les teulades per poder cobrir pràcticament tota la ciutat, també les masies disseminades. A banda de l'ajuntament, també s'està en converses amb lao elComa ha explicat que els estudis estimen que una llar consumeix unsde mitjana a l'any, l'energia generada per la comunitat podria cobrir-ne, el que representa elde la factura de la llum. Ester Coma també ha explicat que la prioritat és situar les plaques eni evitar col·locar-les en sòl agrari. El finançament per pagar les instal·lacions es sufragarà a través de les factures que paguen els socis, però es preveu poder accedir a diferents subvencions, també deLa cooperativa preveu diferents modalitats d'. D'una banda, l'autoconsum compartit, o l'autoconsum compartit, connectat a la xarxa elèctrica (acollides a compensació o no, la qual cosa suposa vendre l'excedent al mercat elèctric o obtenir un descompte en la factura de la llum).El president de Vicoop,ha assenyalat que la voluntat és arribar a tota la ciutadania -47.545 habitants-, a partir d'un projecte "democràtic" d'adhesió voluntària, que busca fomentar la construcció de models respectuosos amb el, la producciói que els seus beneficis reverteixin en la lluita, per exemple, de laTrini Molist ha incidit en el fet que més enllà de les instal·lacions d'autoconsum energètic compartides, Vicoop vol treballar en altres àmbits com lao laper millorar-ne l'eficiència energètica, entre d'altres.Per participar en la cooperativa -qualsevol ciutadà ho pot fer-, es pot fer presencialment a la seu de l'i la Comunalitat de Vic, a la Rambla Josep Tarradellas 13 els dijous a la tarda, o a través de la seva pàgina web, que pròximament estarà operativa. Per inscriure's s'haurà d'aportarsi és unde Vic osi és una. La cooperativa preveu tenir enllestida la primera instal·lació a finals del