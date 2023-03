Els esdeveniments firals de Vic capten un 26% més de visitants durant el 2022

Un 26% més de visitants durant el 2022

Compromís amb l'entorn

, l'ha presentat l'que compren l'de l'a la ciutat. Al llarg del, Vic ha organitzat i acollit-Trufforum, Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible, Vic Slot Clàssic, Congrés BIT, Mercat del Ram, Lactium, Mercat de Música Viva, Fira de la Muntanya La Prèvia del Mercat Medieval i el Mercat Medieval , Fira d'Artesans de Nadal i Festival de la Infància, Descarregada d'Antiguitats, Feria d'Abril, Vic Freak i Congrés de Fires de Catalunya- amb un pressupost total ded'euros., regidor de Fires i Mercats a l'Ajuntament de Vic i president de l'OFIM remarcava durant la presentació dels resultats del 2022 la importància de la ciutat com ai animava a "continuar treballant" per consolidar l'aposta. Per la seva banda, la vicepresidenta de l'organisme,, subratllava que "els esdeveniments firals són una eina significativa de promoció econòmica de Vic" deixanta la ciutat.Segons l'informe presentat per l'OFIM, van visitar els esdeveniments firals de la capital d'Osona durant el 2022 unsuna xifra superior a la del 2021 quan van passar per la ciutat 354.079 persones, una dada que representaque elEl document també recull l'origen dels assistents a les mostres de la ciutat: eldels visitants són de, eld', eldel territori català, i l'd'Europa. De tot el conjunt, undels visitants tenen intenció dei unrecomana lesde la capital d'Osona. D'altra banda, eldels visitants tenen entre 46 i 65 anys, unentre 36 i 45 anys i elentre 25 i 35 anys.L'any 2022,vana alguna de les mostres de Vic valorant positivament els esdeveniments organitzats i l'atenció rebuda per part de l'organització. En aquest sentit, Vic Fires treballa amb més deproveïdores de productes i serveis prioritzant laLes fires i mercats que s'organitzen a la ciutat tenen l'objectiu de contribuir a l'entorn més pròxim. Així ho expliquen des de Vic Fires sumant-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l'amb el propòsit de combatre la pobresa, les desigualtats o fer front al, entre altres.En aquesta línia, cada un dels esdeveniments que s'organitzen al llarg de l'any contribueixen endelsODS proposats per les Nacions Unides més enllà de l'al territori, , tal com exposa l' informe de l'OFIM