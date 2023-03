​Osona Turisme presenta un nou pla per promocionar l'artesania

El Consell Comarcal d'Osona, a través d', ha presentat el nouamb la intenció de donar valor a l'artesania i la creativitat de la comarca i convertir-les en un nouEl full de ruta de l'ens comarcal busca, així com al creatiu, turístic i comercial d'Osona a través d'identificar les potencialitats del sector, recollir-ne les necessitats i inquietuds i generant una estratègia per potenciar-ne la sinergia. En aquesta línia, des d'Osona Turisme impulsaran, es crearan méspels visitants i s', alcalde de Rupit i Pruit i conseller de Turisme del Consell Comarcal d'Osona, explicava les accions que es desenvoluparan a curt termini i presentava algunes de lesque ja es porten a terme actualment a la comarca, com les iniciatives de dinamització del, les activitats deli a la–un espai que ha acollit activitat artesanal durant més de tres-cents anys i adquirit recentment pel consistori municipal-.