Neix la Fundació Albir per reduir l'exclusió educativa i laboral a Osona

L'Escola de Noves Oportunitats

Neix a Osona la, una apostaque té per objectiua la comarca d'Osona. La nova entitat s'ha presentat al públic aquest divendres a Manlleu en un acte que ha comptat amb personalitats de les institucions i les empreses implicades. Es tracta d'una iniciativa de caràcter comarcal i territorial apadrinada pels ajuntaments de, el Consell Comarcal d'Osona , el, la, la Fundació Impulsa i l' Associació d'Empresaris de Manlleu La Fundació té la voluntat de gestionar la problemàtica de l'a la comarca fomentant la, especialment d'aquelles més vulnerables, a través de l'En aquesta línia, la iniciativa situarà elsal centre perquè s'incorporin de nou al món educatiu, a més d'enfocar la mirada en la incorporació deal teixit productiu i empresarial del territori. Actualment, a l'Escola de Noves Oportunitats hi treballenque atenenamb l'objectiu de reduir l'exclusió educativa i laboral., alcalde de Manlleu, considera que el projecte ésa més de ser una iniciativa "pionera", de llarg recorregut i "clau" per ajudar als joves que "abandonen els estudis prematurament i els costa incorporar-se al mercat laboral". Per la seva banda,, alcaldessa de Vic, subratlla que la iniciativa demostra "l'esperit de suma" de la comarca i posa en valor el "repte de les noves oportunitats" amb el propòsit que el territori, president del Consell Comarcal d'Osona, apunta que el paper de l'ens que representa ésdestacant-ne el treball conjunt: "La seu de la Fundació Albir és a Manlleu i compta amb instal·lacions a Vic, és una eina de comarca, i la resposta delsosonencs al projecte ha estat molt bona, tots hi col·laboren"., en representació dels diferents empresaris participants, apunta que el món empresarial se suma a la Fundació perquè. Des del sector privat volen "col·laborar" per ajudar a fer que el projecte "funcioni" i aposten per generar "oportunitats pels joves, perquè tinguin l'opció del treball estable i perquè la integració sigui possible".D'altra banda, remarquen que les empreses del territori necessiten, uns llocs de treball, diuen, que actualment no estan cobrint.Segons dades territorials de l', s'estima que 1 de cada 5 joves de la comarcaels estudis en edat prematura assolint, com a màxim, l'educació secundària. Generalment, es tracta d'un col·lectiu que requereix necessitats diverses com l'orientació, el suport i l'acompanyament educatiu singular. Aquesta casuística téper a la població jove com l', la, dificultats d'inserció al sistema laboral o la manca d'expectatives de vida, entre moltes altres.Segons l'informe, més dede la comarca abandonen prematurament els estudis. Unde l'alumnat osonenc no es gradua o abandona abans d'acabar l'ESO, un percentatge que es tradueix a unsdel territori. D'altra banda, dels estudiants de la comarca que acaben l'educació, unsno continuen els estudis, i del total d'alumnes que es matriculen a launsjoves no assoleixen el CFGM (el). Finalment, del total de joves que es matriculen al, al voltant delsno el finalitzen.En aquest context, la Fundació Albir, a través de l', vol ser l'instrument que permeti lluitar contra l'generantpels joves d'entreEn aquest sentit, els impulsors del projecte remarquen que la iniciativa ha d'ajudar a revertir la tendència per no. Des del passataquesta aposta ja és una realitat.