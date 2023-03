El Jutjat d'Instrucció número 6 de Vic haque va presentar la fiscalia contra el regidor de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament de Vicper haver denegat alinstal·lar unaa la plaça Major de la ciutat.El cas es remunta al, quan el PP va informar que Castells li havia denegat la petició enmig de ladel país. Aleshores la fiscalia va obrir una investigació a instàncies del PP de Vic i el regidor va haver de declarar en qualitat d'investigat el passat mes d'octubre . Ara, el jutge ha decidit arxivar el cas perquè no creu que hi haguésper motius ideològics. També descarta que hi haguésEn el seu escrit, el jutge admet que hauria estat "desitjable" tenir unque desaconsellés la instal·lació de la carpa per motius de, però subratlla que, no perquè no hi fos, s'incorre en un delicte de prevaricació. A més, considera que la decisió del regidor estavaper l'existència d'una ordenança.La fiscalia va obrir una investigació a instàncies del president del PP a la ciutat,, per dirimir si hi havia hagut una vulneració del dret fonamental a la, actual regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural al consistori vigatà, és elde la capital d'Osona prendrà el relleu de l'actual alcaldessa