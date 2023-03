Nou format per a les portes obertes de la UVic d'aquest 25 de març

Un any més, laofereix la, aquest dissabte 25 de març, perquè els futurs estudiants coneguin el centre, la seva oferta formativa i la ciutat. Enguany, la diada pren unamb una programació especial que va més enllà de les activitats habituals.Aquest 2023 laes reinventa i ha preparat unes portes obertes carregades d'activitats en diferents espais de la Universitat. Entre altres, els visitants tindran l'oportunitat de participar en eldel millor mestre xocolater del món, de gaudir amb l'del graduat en CAFE i campió del món de bici trial, així com de ballar amb, assistir al concert de l', participar en el livepainting d'o de l'actuació castellera delsL', tal com s'anomenen les jornades d'enguany, també acollirà unamb diferents estands per conèixer la mobilitat internacional del centre, les activitats per a estudiants i les opcions d'allotjament, la colla castellera o comprar marxandatge de la Universitat, entre altres.No hi faltaran les activitats més clàssiques de l'ocasió, com el guiatge d'estudiants i professorat,, resolució de dubtes acadèmica, de beques i del sistema de pagament. Tampoc fallarà laa la ciutat: el Campus Miramarges, la Torre dels Frares, la Zona Esportiva, Can Bauman i La Farinera.A les Portes Obertes d'aquest 2023, la UVic-UCC presentarà la, com els graus en, així com del. A més, els visitants també trobaran informació dels màsters i postgraus de l'de la UVic.Per assistir a lad'aquest dissabte 25 de març cal