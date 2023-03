El Club Tennis Vic celebra 75 anys d'història

L'efemèride dels 75 anys

Més de 30 activitats per a celebrar l'aniversari

Elestà de celebració, i és que aquest 2023, l'entitat compleix. Ho farà amb unaper a l'efemèride on s'inclouen activitats per a tots els públics, torneigs esportius i actes culturals i socials per posar en valor la trajectòria del club.Aquest dimarts tenia lloc l'actede reconeixement que els ajuntaments dehan ofert a l'entitat en el qual el batlle gurbetàremarcava quei reconeixia l'esforç de les persones implicades que s'hi han implicat al llarg dels anys: "Els que hem format part d'alguna entitat sabem el que costa mantenir-ho viu, i arribar al 75 és una efemèride important". Per posar l'accent històric a l'acte, l'alcalde recuperava de l'el primer expedient del Club Tennis Vic, datat del, en el qual es demanava laper a la construcció de les instal·lacions als terrenys on estan ubicades actualment.Per la seva banda, l'alcaldessa de Vicagraïa a "tota la família" del Tennis Vic la implicació amb l'entitat i per portarels recordava que són. Durant l'acte, Erra també va voler tenir un record especial per, qui havia estat membre de la Junta del club i treballador del consistori vigatà.Al llarg d'aquests anys, el club ha crescut i evolucionat. En l'actualitat compta amba l'Escola de Tennis i Pàdel,i acull una mitjana de. Les seves instal·lacions esportives disposen deentre les quals hi hai unaexterior i una de coberta. Als darrers 14 anys, l'entitat ha invertit al clubi avui disposa deque produeixen 165.000 kWh anuals.L's'inauguraven a la capital d'Osona lesdel Club Tennis Vic, situades en aquell moment als terrenys cedits per-primer president de l'entitat- entre la cruïlla del carrer Bisbe Morgades i el carrer Jacint Verdaguer.El, dotze anys després, l'agrupació es va traslladar als equipaments de l', i és en aquell context que el club aprofita per fer la primera inscripció oficial a lai a la. Aquest mateix any, se n'elaboren els primersL'anyl'entitat torna a canviar d'espai i s'ubica als equipaments actuals ambUnes instal·lacions que de mica en mica es van anar ampliant amb més pistes de tenis, una pista, el, el, laexterior i els vestidors generals. Així, a finals delel club ja disposava de les. Però l'ampliació no acabava aquí, perquè l'abril deles començava a construir l'edifici del, acabat dos anys després.Per a la celebració de l'efemèride, lahan articulat una àmpliad'actes i activitats pedagògiques, formatives, divulgatives, esportives i culturals. De fet, la festivitat ja es va encetar el passat 18 de desembre amb el, un acte que donava el tret de sortida a l'any del 75è aniversari de l'entitat.Algunes de les dates per a marcar en el calendari són l', dia fundacional de l'entitat, quan se celebrarà un acte amenitzat per la música de Pep Poblet, es plantarà una olivera a les instal·lacions, s'inaugurarà l'i es presentarà unbasat en la recerca de l'historiadoramb l'objectiu d'explicar la història de l'entitat i la vinculació del club amb la ciutat de Vic. Amb tot, la celebració popular serà el pròxim, quan es farà una gran festa.En l'àmbits'acolliran cites per gaudir del tenis com el Torneig Internacional sub-16 Memorial Nacho Juncosa, el Torneig ITF Gran Premi Boada, el Campionat d'Espanya Cadet, el Trofeu Ramon Cunill o el Campionat Social, i al seu torn, el pàdel també tindrà protagonisme amb el Trofeu Mercat del Ram o el Campionat de Catalunya de Menors, entre molts d'altres.