​Torelló estrena l'Art Fest, un festival dedicat a l'art mural

Torelló està d'estrena. Aquest, de 10 del matí a 7 de la tarda, la capital del Ges acollirà la primera edició de l', unamb el propòsit d'acostar aquesta disciplina a la població. Una cita que neix amb la intenció de recuperar la cultura artística del municipi iDurant la, a Torelló es va expandir unpotent gràcies a la mobilització de persones joves interessades en l'i la predisposició de propietaris a cedir façanes, uns fets que van propiciar que artistes reconeguts fessin parada a la capital del Ges. Ara, dues d'aquestes persones han impulsat la creació de l'Art Fest. Es tracta de l', que conjuntament amb l'i elhan impulsat la primera edició de la mostra.El propòsit del festival és, explica Rodríguez, i el defineix com a "un festival dedicat a l'art que acull diverses disciplines, i a on al llarg de la jornada també hi haurà parades més enllà del grafit i el muralisme". En aquest sentit, l'Art Fest vol esdevenir unai un espai de connexió entre disciplines i projectes relacionats amb l'art.Al llarg del dissabte hi haurà diverses activitats: lade les escales de Les Serrasses així com de la paret contigua, detallen els impulsors. També hi haurà unade les escoles Dansa't de Torelló i TLS de Vic,proposats per l'Escola d'Arts Plàstiques del municipi i la, unai servei de barra. Des de l'organització esperen que aquesta primera edició del festival "sigui un èxit" i que de cara l'any vinent puguin involucrar