Les pintures dels quatre evangelistes de Sert tornen a lluir a la catedral de Vic

El vicari general del Bisbat de Vic, Josep Maria Riba, i el delegat de Patrimoni Cultural Dani Font han presentat el conjunt d'intervencions a les obres de Sert. Foto: Irene Giménez



Recuperar i valorar la figura de Sert

Treballs de restauració del claustre gòtic de la catedral de Vic. Foto: Irene Giménez

quatre peces de gran format que el prestigiós muralista va pintar eli que ara s'han ubicat aldel temple. Encara que la catedral de Vic es vaamb l'inici de la Guerra Civil l'any 1936 patint greus destruccions, l'espai del, on s'ubicaven originalment les pintures, es va poder conservar, i amb ell, els murals, que van ser de les poques obres que es van salvar.El, el Bisbat de Vic es proposa tornar a construir i decorar el temple, i Sert, decideix "partir de zero" i executar una, explica el delegat de Patrimoni Cultural. Les teles que es van rescatar de l'incendi, doncs, van ser venudes a l'"per tal de finançar" el nou projecte. Durant anys van estar exposades al, fins que aquest es va integrar a la Fundació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) , que les va incloure en les seves reserves. A finals dels anys 80, el MNAC les va cedir a l'i durant anys van sera la, a on van romandre fins fa uns anys quan l'espai es va convertir en l'emplaçament delEl, les pintures es van mostrar a lade a catedral en el marc de l'exposició temporal Sert en flames, i és en aquell moment quan es decideix tornar els murals alde la catedral, un espai ideat amb lade l'edifici i a on es va traslladar també el, obra de. A les teles, que fan entrei tenen un pes de prop de mitja tona, s'hi poden veure elspresentats amb els elements que els simbolitzen: Marc amb el lleó, Lluc amb el brau, Joan amb l'àliga i Mateu amb l'àngel.Unes pintures que es presentaran en societat aquest divendresa les 6 de la tarda, en unL'actuació ha tingut un cost dei ha estat cofinançada entre eli ela través de fons europeus, a més d'una aportació econòmica de l'La iniciativa inclou altres accions entorn de l'obra de Sert amb l'objectiu del'obra del prestigiós muralista. Entre altres treballs s'està actuant perde la nau central o ladel temple, un conjunt d'actuacions que podrien estar enllestides el 2025. També s'està impulsant unal voltant de la figura de Sert que s'ubicarà a l'antiga sagristia dels Canonges i que podria veure la llum a finals d'aquest 2023.El costdel projecte és d'aportats entre el Bisbat de Vic, l'Ajuntament de Vic, el Departament de Cultura i ela través de l' Instituto del Patrimonio Histórico Español . El vicari general del Bisbat de Vic,, ha destacat la "bona sintonia" entre les diferents institucions i l'església i ha reivindicat elde Vic:L'execució del projecte de recuperació de l'obra de Sert forma part d'una llistat d'intervencions en diferents àmbits delcom la recenti de l'edifici de l'En aquests moments, també estan en marxa els treballs de-amb previsió de termini d'uns dos mesos- la, i la redacció del projecte de rehabilitació del claustre baix.