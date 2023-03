​El Govern aprova el projecte de comarca del Lluçanès amb Prats com a capital

Elde la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el, una nova organització territorial que estarà formada pels municipis d'. D'aquesta manera, se'n queden fora Sant Boi, Sant Agustí i Sant Bartomeu, localitats en les quals va guanyar el "no" a la consulta del 2015 El text aprovat per l'executiu defineix el Lluçanès comque comprèn territoris de les comarques del Bages, el Berguedà i. En aquest sentit, la nova capital de comarca serà, municipi a on s'establirà la seu oficial dels òrgans del govern.Tal com va avançar fa unes setmanes el secretari d'Administracions Locals,, els'haurà de constituir passades les eleccions municipals del. Fins a aquesta data, els municipis implicats, i de forma voluntària, hauran de crear una–abans del 31 de desembre de 2023-, un òrgan de caràcterque servirà per representar i gestionar els interessos de la comarca, i que es dissoldrà tan bon punt es constitueixi el Consell Comarcal.El projecte del Govern també contempla dotar dea la Mancomunitat del Lluçanès per garantir-ne el funcionament. En aquest sentit, el projecte preveu que en les futures lleis de pressupostos corresponentss'incorporaran partides amb l'objectiu de garantir lade la nova estructura territorial. D'aquesta manera, pelestà previst destinar-hi, pelseran, elun import dei elLa creació de la comarca del Lluçanès, ha explicat la portaveu del Govern,, afegint que es tractaa la voluntat majoritària expressada pels ciutadans del territori amb la consulta del 2015, on el "sí" es va imposar en vuit dels tretze municipis implicats en el procés amb undels vots.