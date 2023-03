​Èxit de participació en l'Ultra Clean Marathon 2023 a Osona

Corredores de l'Ultra Clean Marathon 2023 Osona. Foto: UCM2023 / Carles Iturbe

L' Ultra Clean Marathon ha passat per primer cop per Osona aquest dissabte 18 de març. Es tracta d'una cursa popular per equips proposada des de lai l' Agència de Residus de Catalunya que té el propòsit de conservar ela través de l'. Enguany se'n celebrava la, i per primera vegada, recorria elsde la comarca en dos recorreguts: un de 60 quilòmetres i un de 36.repartits envan participar en la cita esportiva, amb sortida i arribada a Vic, recollint al seu pasdels quals 100 kg d'envasos i paper, 53 de vidre, i la resta, tipologies variades com cadires, plàstics, pots de pintura o pneumàtics, entre d'altres. Paral·lelament, un grup de voluntaris organitzat per l'i lanetejaven la llera delrecollint, entre els quals destacava la troballa d'un dron de grans dimensions.Els equipsde l'Ultra Clean 2023 a Osona han estat Set de córrer (60 km) i Consciència pel planeta (36 km); els que han recollit, Gili Trail (60 km) i Vedruna Catalunya 3 (36 km); i els que han fet, Set de córrer i Tradebe Running Club 2 (36 km).La cita d'enguany ha comptat amb la participació de cares conegudes com la cuineraamb l'equip d'ambaixadors (UCM Urbaser), acompanyada del director de la revista Descobrir Catalunyai de l'aventurer i ideòleg de la cursa. També s'ha pogut veure a, coordinadora del projecte educatiu de la Kilian Jorent Fundation x Nnormal i mare del popular corredor i esquiador català.Entre tots els equips participantsque es destinaran a una de lesadherides al projecte i que treballen en diferents iniciatives per a la conservació de la natura a Catalunya.El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, la regidora de Benestar i família del consistori vigatà, la regidora d'Esports de Manlleu, el delegat territori d'Urbasero la directora de la Xarxa de Conservació, són algunes de les personalitats que també van participar en l'Ultra Clean Marathon.