​El Festival EnCanta de Roda de Ter creix: cinc dies, set escenaris i quinze concerts

Roda de Ter acollirà lade cantautors i cantautores del, unaconsolidada tant al municipi com a la comarca i que enguany presenta algunes novetats. Per aquests 2023, l'organització aposta per fer créixer el festival i s'amplien, augmenten el nombre de, es replantegen elsi s'aposta pels. En aquesta línia, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roda,, explica que "el Festival EnCanta va creixent, però sense perdre l'esperit del petit format, proximitat i sense massificacions".Per aquesta sisena edició, el programadurant les quals s'han programatdonant importància a la música amb segell femení: "Propostes que novament ens tornaran a sorprendre, en alguns casos per les ubicacions, gairebé sempre per les actuacions i per les novetats que s'hi van introduint", apunta Canadell.S'incorporenpels concerts ambdiferents repartits pel municipi. En aquest sentit, s'inclou elque acollirà actuacions tant a l'escenari habitual com a la sala alternativa situada a l'interior de l'equipament, així com l', que passa a formar part de la iniciativaamb l'objectiu d'apropar la cultura als infants i joves: "Ells són el present de la cultura i n'han de poder gaudir", diu Canadell. La resta d'escenaris seran els habituals: el, la, eli laL'EnCanta 2023 iniciarà ela l'Escola de Música amb l'actuació de la professora de cant i directora de coral del mateix espai d'. Al llarg dels 5 dies passaran per Roda de Ter artistes destacats com. Uns concerts que tindran una durada d'entreamb el propòsit que "no es trepitgin", explica, tècnic de Cultura municipal.Un festival que té especial gust per ad'arreu de l'estat amb atenció especial, i enguany,on, afegeix Sales, que remarca que "el què té més sentit per a l'EnCanta és continuar programant artistes emergents per tastar noves propostes singulars i inquietes".Des de l'Ajuntament de Roda subratllen que amb el festival busquen "vetllar perquè les propostes culturals siguin el màxim de participades possible oferint preus econòmics" a més de la voluntat de