Preinscripció escolar 2023-24 a Osona: tot el que has de saber

Educació infantil i primària

Educació infantil: Escola bressol

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Els centres educatius d'ja estan a punt per a la, un pas consisteix en el registre previ que cal fer abans d'efectuar la. Com és habitual el procés s'inicia amb l', uns dies més tard i pràcticament en paral·lel, s'efectuarà a l', finalment, s'obrirà el mateix procediment per a l'educacióEn el cas de les primeres etapes educatives, el dias'iniciava el procés amb la publicació del nombre de places ofertes pel curs vinent als centres educatius. Les sol·licituds es podran presentar fins al, si bé hi ha marge fins al diaper acabar de presentar la documentació necessària i que hagi quedat pendent.Eles publica la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, i és des d'aquesta data i fins al, les famílies poden presentar reclamacions en cas que alguna de les dades recollides sigui errònia.D'aquesta manera, eles presentarà la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva de cada alumne. Ara bé, si el centre rep més demandes de les places que pot oferir, els'efectuarà un sorteig per resoldre les sol·licituds empatades i es publica el resultat final l'. A partir d'aquí, s'amplien les peticions d'inscripció pels alumnes que no tinguin cap plaça assignada i eles publiquen, i eles publica la llista d'alumnes admesos al centre i els que resten en espera. La matriculació s'haurà de formalitzar entre el. Aquestes són lesque ofereixen educació infantil i primària:Institut Escola Marta Mata (Torelló), Escola Vall del Ges (Torelló), Escola Doctor Fortià Solà (Torelló), Escola La Forja – ZER Alt Lluçanès (Alpens), Escola Joan XXIII (Balenyà), Escola Sant Marc (Calldetenes), Escola Ildefons Cerdà (Centelles), Institut Escola Mossèn Cinto (Folgueroles), Escola Les Escoles (Gurb), Escola Gafarró – ZER Alt Lluçanès (Lluçà), Escola Puig-Agut (Manlleu), Escola Comtes de Lacambra (Orís), Escola El Rocal – ZER Els Castells (Montesquiu), Escola Terra Nostra (Olost), Escola Terra Nostra (Olost) (Oristà), Escola Lluçanès (Prats de Lluçanès), Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (Roda de Ter), Escola La Monjoia (Sant Bartomeu del Grau), Escola Aurora – ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès), Escola Abat Oliba (Sant Hipòlit de Voltregà), Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta), Escola Josep Maria Xandri (Sant Pere de Torelló), Escola Segimon Comas (Sant Quirze de Besora), Escola Jacint Verdaguer (Santa Eugènia de Berga), Escola El Roure Gros (Santa Eulàlia de Riuprimer), Escola El Cabrerès (l'Esquirol), Escola Lloriana (Sant Vicenç de Torelló), Escola Farigola (Seva), Escola El Gurri – ZER Guilleries (Taradell), Escola Les Pinediques (Taradell), Escola L'Era de Dalt (Tona), Escola Sentfores (Vic), Escola Doctor Joaquim Salarich (Vic), Escola Les Roques (Vilanova de Sau), Escola Heurom – ZER Alt Lluçanès (Perafita), Escola La Baumeta – ZER Els Castells (Santa Maria de Besora), Escola Pompeu Fabra (Manlleu), Escola L'Agullola (Rupit i Pruit), Escola Les Basseroles (Seva), Escola Guillem de Mont-rodon (Vic), Escola Andersen (Vic), Escola Quatre Vents (Manlleu), Escola Muntanyola (Muntanyola), Escola Emili Teixidor (Roda de Ter), Escola Valldeneu (Sant Martí de Centelles), Escola El Despujol (Masies de Voltregà), Escola Xoriguer (Centelles), Escola La Sínia (Vic), Escola Vic-centre (Vic), Centre Privat La Font (Vic), Escola Santa Bàrbara – ZER Els Castells (Vidrà), Escola Els Castanyers – ZER Guilleries (Viladrau);Escola Vedruna Sagrats Cors (Centelles), Escola El Carme-Vedruna (Manlleu), FEDAC-Prats (Prats de Lluçanès), Escola Mare de Déu de la Gleva (Les Masies de Voltregà), El Roser (Sant Julià de Vilatorta), Sant Genís-Santa Agnès (Taradell), Escola Vedruna-Tona (Tona), Escola Santa Caterina de Siena (Vic), Escola Sagrat Cor de Jesús (Vic), Escorial Vedruna Vic, Sant Miquel dels Sants (Vic), FEDAC-Vic (Vic), Escola Casals-Gràcia (Manlleu)Els més menuts de tots,, hauran de presentar les seves sol·licituds entre el. La llista provisional es publicarà l'i les al·legacions s'hauran d'efectuar entre. Un cop aplicades les reclamacions, i en cas d'empat, se seguirà el procediment escolar anteriorment citat i es desempataran les sol·licituds amb la mateixa puntuació entre els diesLa llista final i ordenada per a l'assignació de places, així com els alumnes en espera, es publicarà el. D'aquesta manera, la matriculació s'haurà de dur a terme entre el. Aquestes són lesLlar d'infants Municipal de Taradell, Escola Bressol Municipal de Roda de Ter, Llar d'infants Municipal El Cargol (Sant Boi de Lluçanès), Escola Llevant – ZER Gavarresa (Oristà), Llar d'infants Blancaneus (Torelló), Llar d'infants La Cabanya (Torelló), Escola Bressol Municipal de l'Horta Vermella (Vic), Escola Bressol Caputxins (Vic), Escola Bressol Municipal Serra de Sanferm (Vic), Escola Bressol L'Avet (Sant Pere de Torelló), Llar d'infants El Patufet (Sant Bartomeu del Grau), Llar d'infants Els Gallarets (Sant Vicenç de Torelló), Llar d'infants Patuleia (Sant Julià de Vilatorta), Llar d'infants Estel (Olost), Llar d'infants Ralet ralet (Santa Eugènia de Berga), Llar d'infants Niu d'Infants (Centelles), Llar d'infants de Gurb (Gurb), Llar d'infants Els Quirzets (Sant Quirze de Besora), Llar d'infants El Roure Xic (Santa Eulàlia de Riuprimer), Llar d'infants Patufet (Folgueroles), Llar d'infants Can Riva (Les Masies de Voltregà), Llar d'infants Els Putxinel·lis (Montesquiu), Escola Bressol Colors (Manlleu), Llar d'infants Pa amb xocolata (Tona), Llar d'infants de Muntanyola (Muntanyola), Llar d'infants El Menut (Seva), Llar d'infants La Baldufa (Taradell), Llar d'infants El Bressol (Seva), Escola Bressol Els Picarols (Manlleu), Llar d'infants El Cauet (Alpens), Escola Bressol L'Esquirol (L'Esquirol), Llar d'infants L'Arc de Sant Martí (Sant Martí de Centelles), Llar d'infants Petit Heurom (Perafita), Escola Bressol La Pitota (Prats de Lluçanès), Escola Bressol El Roc Petit (Balenyà), Llar d'infants de les Masies de Roda, Llar d'infants Gafarronets (Lluçà), Llar d'infants Les Paitides (Viladrau).El Roser (Sant Julià de Vilatorta), Escorial Vedruna (Vic), EB privada El Meu Jardí (Vic), LLI privada Cucut (Vic), Rocaprevera (Torelló), Sagrats Cors (Torelló), LLI privada Sentfores (Vic), Santa Caterina de Siena (Vic), LLI privada Sol Solet (Manlleu), LLI privada Mare Teresa Gallifa (Sant Hipòlit de Voltregà).L'oferta inicial dels centres d'sortirà publicada el, per tal que s'efectuïn les demandes de preinscripció del, tot i que es permetrà presentar documentació fins al. La llista de sol·licituds provisional es farà pública el, i fins aldel mateix mes es podran presentar reclamacions per corregir-ne les anomalies. D'aquesta manera eles farà pública la llista de demandes amb la puntuació.Eles farà un sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció amb empat de punts, i l'se'n publicarà el resultat. Entre els'ampliaran les peticions de preinscripció pels alumnes que no tinguin cap plaça assignada, i eles farà pública la llista definitiva de places escolars per centre. El, cada centre publicarà la seva llista d'alumnes admesos i els que estan en espera, i com a la primària, la matriculació final s'haurà d'efectuarPel que fa a, el, es faran públiques les places escolars, per tal que les preinscripcions s'efectuïn. Eles publica una llista provisional que es pot recórrer, en cas d'errades,. Eles presenta la llista corregida i s'efectua un sorteig per resoldre els empats en sol·licituds. La llista ordenada es fa pública el, eles determinen les places finals de cada centre, i els'anuncien els alumnes admesos i en espera de cada centre. Aquests són elsque ofereixen educacióInstitut Cirviànum (Torelló), Institut de Vic (Vic), Institut Jaume Callís (Vic), EASD de Vic (Vic), Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu), Institut Pere Barnils (Centelles), Institut Castell de Quer (Prats de Lluçanès), Institut Miquel Martí i Pol (Roda de Ter), Institut Taradell (Taradell), Institut de Tona (Taradell), Sec. d'Institut Bisaura (Sant Quirze de Besora), Institut del Voltreganès (Masies de Voltregà), Institut La Plana (Vic), Institut Les Margues (Calldetenes), Institut del Ter (Manlleu), Institut Escola Marta Mata.Sagrats Cors (Centelles), La Salle Manlleu (Manlleu), Mare de Déu de la Gleva (Les Masies de Voltregà), El Rose (Sant Julià de Vilatorta), Vedruna-Tona (Tona), Rocaprevera (Torelló), Sagrats Cors (Torelló), Sagrat Cor de Jesús (Vic), Escorial-Vedruna (Vic), Sant Miquel dels Sants (Vic), FEDAC-Vic (Vic), EFA Quintanes (Les Masies de Voltregà), Casals-Gràcia (Manlleu).