​El govern d'Anna Erra fa balanç del mandat: «Hem complert el 90%»

Acte de tancament del Pla d'Acció Municipal. Foto: Adrià Costa Rifà

L'equip de govern de l', liderat per l'alcaldessa(Junts), ha fet–marcada per la pandèmia- i del, la guia a través de la qual es van marcar les accions de mandat, uns reptes que "s'han anat adaptant a les necessitats", explicava l'alcaldessa, i afegia que de lesinicialmental llarg dels quatre anys.Erra destacava quedel Pla d'Acció Municipal -durant la legislatura 2015-2019 la xifra va ser del 88%- i insisteix que "encara queden dos mesos" per fer puja el percentatge.Un Pla d'Acció Municipal dividit en: Administració oberta –s'ha complert unde les accions previstes-, Ciutat accessible –s'ha assolit el-, Coneixement i progrés –amb un-, l'eix dedicat al benestar de les persones -- i l'eix de Ciutat saludable –amb und'accions completades-.Anna Erra, qui no es tornarà a presentar a l'alcaldia de la capital d'Osona – la rellevarà el regidor de Medi Ambient Albert Castells - ha tingut un agraïment "a tot l'equip i a tots els treballadors del consistori que m'han acompanyat en aquest trajecte" i s'ha mostrat satisfeta de la feina feta:Des de 2019, Vic ha crescut eni espais, i en poc temps, la ciutat passarà la barrera delsLa regidoria encapçalada pel 1r tinent d'alcalde i president de Creacció , era la primera de passar comptes amb la ciutadania donant el titular en aquesta matèria: "Hem apostat pel, integrant el campus universitari a dins de la ciutat" apuntava Arimany. Durant la legislatura que s'acaba, entre altres, s'ha inaugurat el Paranimf de la Universitat de Vic , s'ha impulsat-l'edifici que acull a Facultat de Medicina- i elo s'han aconseguit nous graus universitaris a la, d'on aquest juny se'n graduarà la primera promoció d e metges Com a president de, Arimany subratllava la creació de l' Oficina de Tècnica de l'R3 i apuntava als reptes de futur, com "la transformació agroalimentària, la transformació digital, la mobilitat i la sostenibilitat, l'emprenedoria i l'empresa".Durant l'acte de balanç de la legislatura, i que per tant, no anirà a la llista electoral de Junts per Catalunya a Vic a les eleccions del 28 de maig.La 2a tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, Habitatge, Activitats, Mobilitat i Projectes Internacionals,remarcava que Vic "és una ciutat planificada". En aquest sentit, i en matèria urbanística, Palmero destacava elque "incorpora un gran esforç per la preservació del patrimoni monumental i anònim del llegat col·lectiu que representa la ciutat", l'impuls del projecte Sumem Patrimoni o la compra de les Adoberies i del Castell d'en Planes.La redacció del-un document que es podria aprovar inicialment durant el ple de l'abril- i elque ha completat accions com la pacificació de carrers, l'augment de carrils bici a la ciutat, la creació de noves places d 'aparcaments per a bicicletes , l'ampliació d'aparcament "paisatgístics" per a vehicles motoritzats, l'associació amb una cooperativa de cotxes elèctrics o la compra de dos. Palmero valora positivament els quatre anys de mandat i considera que Vicen mobilitat, salut i urbanisme.El 3r tinent d'alcaldia i regidor d'Esports i Fires i Mercatsexplicava que el projecte esportiu de l'equip de govern es fonamentava en diferents eixos d'actuació com l'educació esportiva i rendiment amb la realització de la programació gratuïta mensual d'orientades a infants, adolescents i també per a la gent gran.Durant la legislatura ha nascut l'per on han passat més de 1.000 alumnes de Secundària de centres educatius de Vic i nous equipaments esportius entre els quals en destaca l'adquisició municipal del. En competicions esportives, Vic ha acollit el, el Campionat d'Espanya de Ciclocròs o dues edicions de la Cursa Infantil Adaptada. El gran lament de Roca, elPel que fa a la regidoria de, una carpeta que Roca ha compartit amb la també regidora, en remarcaven "les més de 15 fires per any" per on han passat més dedurant el 2022. A les tradicionals cites de la capital d'Osona se n'hi han sumat de noves com la Fira de l'energia i Construcció Sostenible o el. El regidor subratllava que Vic ha estat "l'única ciutat de tot Catalunya" que durant la pandèmia no va deixar de fer fires., 4t tinent d'alcaldia i regidor de Ciutadania, Barris, Cooperació, Participació i Protecció Civil destacava del mandat que s'acaba la consecució d'un pla estratègic ali la formació del projecte de lesal sector sud de la ciutat.El regidor reivindicava la diagnosi que va executar el consistori durant la pandèmia, a través de la qual es va contactar amb lesde la ciutat per oferir ajuda institucional:, apuntava, a més de posar en valor els pressupostos participatius a on s'hi ha destinat anualmentEn matèria de, Soldevila recordava els diferents projectes executats a països com el Senegal, el Nepal, Marroc o l'. Finalment, el regidor tancava la seva intervenció amb la carpeta defelicitant la feina dels voluntaris de la ciutat, "la nineta dels meus ulls", puntualitzava., 5a tinenta d'alcaldia i regidora de Benestar i Família, Economia i Serveis Generals explicava que "una de les primeres obsessions quan vam començar era que l'ajuntament fos accessible per a tothom". Un eix que l'equip de govern considera assolit amb projectes com elsper agent gran durant la pandèmia o la figura de l', la renovació de la seu electrònica del consistori i el nou web municipal que s'estrenarà durant les pròximes setmanes.Pel que fa a la carpeta de, Homs destacava la remodelació dels espais d'atenció a la ciutadania, la digitalització del departament o la reducció de les llistes d'espera en el servei de primera acollida. La regidora remarcava l'que s'ha implementat durant el mandat, també a l'atenció en salut mental, l'augment de partides destinades a ajusts socials per a famílies vulnerables, elso l'esbós del nouper a gent gran.Homs també ha estat la titular de la regidora d'i en subratlla que. En aquest sentit, l'equip de govern ha pogut utilitzar els romanents fiscals i deixen el consistori amb un endeutament del 20%: "Hem fet una gestió econòmica eficient, s'han fet moltes coses, però en cap cas hem deixat l'ajuntament en una situació precària", tancava Homs.La regidora d'Educació i Joves i Convivència i Seguretatdestacava que la gran obra del mandat en matèria de seguretat és la nova subcomissaria , la creació de lai la consolidació dels serveis que s'ofereixen a l'espai o les 10 càmeres repartides pel municipi per garantir la. La regidora Franquesa agraïa "l'incansable" treball delsde la ciutat i posava en valor el grup de treball de prevenció, detecció i atenció de conductes de risc en joves i adolescents.L'aposta política de l'equip d'Anna Erra enha estat posar recursos i eines per ampliar i consolidar l'oferta postobligatòria, explicava Franquesa, que afirma haverles places PFI, a més d'impulsar l'espaiPel que fa a la regidora del'equip de govern considera haver donat aire al, a l'orientació educativa, projectes com les Tardes Joves o l'de la Fundació Albir., regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural, apuntava:. En aquest sentit, el que serà el substitut d'Anna Erra al capdavant de la llista de Junts per Catalunya a Vic per a les municipals del maig, citava algunes de les actuacions executades durant el mandat que s'acaba, com lade domini públic o ela la ciutat.Castells posava l'accent en laque ha iniciat la ciutat, els projectes d'autoconsum elèctric amben edificis municipals, l'acompanyament en la creació de la primera cooperativa d'iniciativa ciutadana al municipi, a més de l'acompanyament a les empreses per començar projectes d'. L'alcaldable també posava en valor l'excussió delque ha permès millorar l'anella verda, la inversió de més de 2 milions d'euros per restaurar la trama urbana del Gurri i el Mèder o el nou contracte de serveis aprovat el gener del 2023.Finalment, pel que fa a, Castells remarcava la bona entesa amb els regidors de barris per atendre les peticions de la ciutadania i destacava la renovació de 7 parcs infantils., regidora de Promoció econòmica, Comerç i Cultura valorava l'acompanyament del consistori aldurant l'atzucac de la pandèmia i destacava que la situació havia ajudat. En aquest sentit, l'equip de govern s'ha centrat eni a donar impuls al BIT amb la mirada posada en "crear un hub tecnològic al Sucre". S'ha impulsat la, la construcció del pàrquing de camions, la instal·lació de càmeres de seguretat o un projecte APEU En, Piella remarcava que Vic "és una ciutat comercial". En aquesta matèria, des de l'ajuntament s'han donatper tornar la vida a locals buits, a més d'un paquet de mesures per encara els "nous models de consum".Finalment, en el cartipàs de, durant aquest mandat la regidora ha donat aire a l', ha incorporat un nou centre cívic –el CCV Joan Triadú- i ha estrenat la "joia de la corona",, un espai que s'ha convertit en "referent del país", afegia Piella., regidora de Salut Pública i Igualtat de la legislatura 2019-2023 en destaca l'i la futura, a més de la suma d'esforços del consistori durant la pandèmia. Pel que fa a, la regidora recordava la consolidació delsdurant les festivitats -per on han passat 3.300 persones- , a finals del 2020 aquests espais es van impulsar també de dia en els quals s'hi ha adherit 9 comerços de la ciutat. La regidora d'Igualtat posava la cirereta del pastís en elsque han participat en projectes coeducadors en aquest àmbit., regidora d'Ocupació, subratllava que durant la present legislatura l'equip de govern ha impulsatamb l'objectiu de generar ocupació o reduir la taxa d'atur de la ciutat on s'hi ha destinat, s'han subvencionatcreantnous.A l'àrea de, Alemany assegurava haver complert ambdonant vida al projecte–per on han passat més de-, la potenciació del turisme internacional amb, la posada a punt de l'àrea de caravanes o un acord amb Rupit per promocionar conjuntament els dos municipis, entre d'altres.