Eva Font: «Treballem en un programa realista conscients del pressupost de l'ajuntament i de la realitat social»

- Relleva a Àlex Garrido com a alcaldable d'ERC a Manlleu. Com encaixa el repte?

- A l'acte de presentació de la seva candidatura per a les municipals va dir la següent frase: «Manlleu es mereix tenir la primera alcaldessa».

- Hi ha paritat de gènere a l'Ajuntament de Manlleu?

Eva Font opta a ser la primera alcaldessa republicana de Manlleu. Foto: Adrià Costa Rifà

- Si vostè és l'alcaldessa de Manlleu, revertirà aquestes tendències?

- Qui l'acompanyarà en el nou equip?

"A les reunions som més dones que no pas homes, això mai havia passat"

- Per tant, un dels punts forts que portaran a programa seran les polítiques de gènere...

- Com valoren des d'ERC la legislatura que s'acaba?

"Incorporarem la perspectiva de gènere tant com puguem, volem fomentar un treball més transversal"

- Com ha estat compartir mandat amb Junts?

Eva Font és l'actual regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació al consistori manlleuenc. Foto: Adrià Costa Rifà

- Podríem dir que el programa que presentava ERC Manlleu el 2019 s'ha completat?

- A grans trets, què han fet i què els hi ha quedat pendent?

- Així doncs, el programa electoral per a les municipals del maig serà continuista...

"Si sóc alcaldessa allargaré la mà a tothom qui vulgui el millor per Manlleu i treballi per fer-ho possible"

- En alguns moments de la legislatura que s'està acabant, l'oposició ha lamentat que l'equip de govern no ha donat veu a totes les formacions.

Eva Font proposa un programa electoral "continuista i realista". Foto: Adrià Costa Rifà

- Quins seran els eixos principals de la campanya d'ERC a Manlleu?

"Volem un Manlleu més verd i amb més carrils bici"

- Un dels pilars sobre els quals pivotarà la campanya electoral a Manlleu serà la seguretat. Quines mesures proposen en aquesta matèria?

"Apostem per la prevenció i no tant per anar a atacar la delinqüència"

- El polígon del Pla del Mas és un exemple de la voluntat de l'equip de govern actual per recuperar el lideratge industrial de Manlleu. De cara a la nova legislatura, què proposen per impulsar l'economia?

Eva Font, cap de llista d'ERC Manlleu. Foto: Adrià Costa Rifà

- Ara fa quatre anys, Àlex Garrido destacava que un dels pilars fonamentals per ERC Manlleu si s'entrava a l'Ajuntament era potenciar l'educació.

- Quines propostes tenen en habitatge?

"Volem fer més habitatge social, pisos pels joves i la gent gran i rehabilitar l'edifici del Coro"

- En cultura, el gran dubte és qui i com es gestionarà el Teatre Municipal.

- Polítiques culturals?

Eva Font encapçalarà la candidatura d'ERC Manlleu a les municipals del maig. Foto: Adrià Costa Rifà

- I en Urbanisme i mobilitat?

- Nous equipaments pel municipi?

- ERC comparteix l'Ajuntament de Manlleu amb Junts per Catalunya després que el 2019 s'arribés a un acord per formalitzar un govern. Repetirien?

"Voldríem un pavelló nou però el que segur anirà a programa electoral n'és l'ampliació de l'actual"

- Per tant, estan oberts a nous pactes electorals? Amb qui? Línies vermelles?

- Quin objectiu electoral es marquen?

Manlleu canviarà d'alcalde al maig després de vuit anys. L'actual batllefa un pas al costat i no repetirà com a candidat d'ERC a la ciutat. En el seu lloc el substituirà, qui el passat setembre era presentada com a cap de llista dels republicans per Manlleu. L'actualal consistori manlleuenc optarà a ser la primera alcaldessa de la ciutat, una premissa que, explica, va ser el detonant per decidir fer un pas endavant i entomar el repte:El pròximes coneixeran els noms que acompanyaran a l'a Manlleu, una llista "cremallera" que combinarà "persones que fa temps que estan a la família d'ERC" amb algunes cares noves.Font fa un repàs de la legislatura que s'acaba qualificant-la "d'estranya" per la pandèmia i en destaca la consecució de projectes com el polígon del Pla del Mas o la fase final de la remodelació del Teatre Municipal . La candidata republicana explica que un dels punts forts del programa que portarà ERC per Manlleu als comicis del 28 de maig serà la incorporació, però no anuncia grans obres de govern sinó. Es mostra oberta a "allargar la mà" a totes les formacions democràtiques i es marca com a objectiu- Amb molta il·lusió, responsabilitat i ganes.- El què m'ha fet fer el pas endavant és el fet de ser dona. Crec que hi ha d'haver més dones a la política, vaig creure que tenia l'oportunitat i la força per presentar-me.- No. Tot i que la llista d'ERC és cremallera, sempre acaba passant que, per motius personals, alguna dona renuncia.- Sí, i de fet, ja ha començat el canvi. Treballem amb tot l'equip preparant el programa i la llista, i val a dir que a les reunions som més dones que no pas homes, això mai havia passat.- Hi ha cares conegudes, com l'actual regidora de Medi Ambient Maite Anglada, Rafa Cuenca, Pere Compte i Eduard Robles. La resta de noms encara no els puc dir, però hi haurà una barreja de persones que fa temps que estan a la família d'ERC i algunes cares noves, sobretot de noies joves que estan molt implicades en el projecte. De fet, és el que volia, implicar-hi a més dones.- Incorporarem la perspectiva de gènere tant com puguem. Ara mateix ja hi ha una regidoria d'Igualtat, i pensem que aquesta mirada s'ha d'incorporar a totes les àrees, volem fomentar un treball més transversal en aquest àmbit.- Positivament, encara que ha estat estranya. Amb la pandèmia, projectes que teníem previstos no s'ha pogut fer, i en canvi, amb altres aspectes ens hem reinventat i hem destinat recursos en altres línies que mai haguéssim imaginat. Sempre destaco, perquè em toca de ben a prop, el Viu Manlleu: no ho portàvem en programa electoral i potser no hauria nascut mai, però la situació ho va fer possible.- Correcte, sempre hi ha hagut bona entesa, s'ha pogut treballar conjuntament, encara que evidentment sempre hi ha coses que les veiem diferents.- S'ha avançat amb moltes coses, però no s'ha completat.- En cultura destacaria la gestió del Teatre Municipal: amb la pandèmia tot va quedar aturat i el que havia de ser un concurs públic per externalitzar el servei de gestió de l'espai es va paralitzar, i de fet, encara hi estem batallant, no hi ha una gestió professional del teatre i ho estem portant des de l'Ajuntament.Hi ha diferents projectes que han quedat paralitzats: ressaltaria la nova comissaria per Manlleu, i la consecució del polígon del Pla del Mas, que tot i haver-se desencallat als darrers mesos, ha costat molt.- Sí, completament. Prioritzarem acabar projectes que tenim a mitges. Treballem en un programa realista perquè som conscients del pressupost de l'ajuntament i de la realitat social, volem apostar per oferir una vida tranquil·la als ciutadans i no pas preveure grans projectes que no es podran desenvolupar.-Des de la meva perspectiva et diria que no, però entenc que des de l'oposició es tingui aquesta sensació. Al final, quan hi ha majoria absoluta, és més fàcil de tirar endavant, en canvi, estic d'acord que quan necessites suports tot s'explica més i millor. Per tant, entenc que en algun moment des de l'oposició hagin trobat a faltar el debat. En general, però, crec que hi ha hagut bona entesa amb tots els grups.Si sóc alcaldessa allargaré la mà a tothom qui vulgui el millor per Manlleu i treballi per fer-ho possible, excepte, evidentment, a aquelles formacions poc democràtiques. És la meva manera de fer i de ser.- Transparència i proximitat, lideratge femení i horitzontal, acostar l'ajuntament a la ciutadania perquè hi ha d'haver més diàleg entre les institucions i els habitants de Manlleu.Un eix fonamental també serà la sostenibilitat de la ciutat per avançar cap a la transició energètica del municipi, volem un Manlleu més verd i amb més carrils bici. Prioritzarem la justícia social i que tothom tingui la mateixa igualtat d'oportunitats perquè volem que viure a Manlleu sigui igual per a tothom.- Als darrers mesos ja s'han incorporat novetats en seguretat, com la nova unitat policial del Grup de Reforç d'Emergències i Proximitat, i volem seguir per aquest camí potenciant la policia de proximitat i els sistemes de seguretat ciutadana. I des d'un vessant més social apostarem per la prevenció i no tant per anar a atacar la delinqüència. En aquest sentit ja s'han fet coses, com l'Escola de Noves Oportunitats, agents cívics... Aquest és el camí.- Tenim un problema, i és la llei. La policia local fa la seva feina i fa temps que es demana una comissaria de Mossos d'Esquadra a la ciutat . Però s'ha d'entendre que no tot és competència de l'ajuntament i s'han de sumar forces entre els diferents consistoris per poder-hi fer front.- Per una banda, continuar potencial la zona industrial del Pla del Mas, perquè atraurà noves empreses. En economia local i de proximitat estem treballant en diferents projectes tenint en compte que hi ha hagut un canvi d'hàbits pel que fa al comerç: intentarem que Manlleu sigui una ciutat atractiva amb oportunitats de negoci. La diferència de Manlleu respecte a altres pobles i ciutats de la comarca és que no tenim un nucli de comerç, està molt dispers. També volem potenciar el mercat municipal.Portarem en programa electoral la creació de la figura de regidor de barri, perquè creiem que és la manera a través de la qual un ajuntament s'apropa més a la ciutadania i a les seves necessitats reals.- I continuarà sent així, el programa electoral d'ERC per a les municipals del 2023 en matèria educativa serà continuista. El model Manlleu funciona. El que és veritat és que tenim un biaix important a l'Escola Puig-Agut, a on hi ha un nombre molt elevat de nenes i nens d'origen estranger i no representa la realitat de la ciutat. En aquest context, la Generalitat ha anunciat recentment que es construirà un nou Institut Escola , una solució que veiem amb bons ulls i ens enfocarem en aquest equipament.A partir del setembre la Universitat de Vic-Universitat de Catalunya ja inicia un grau a Manlleu i potenciarem la formació professional, volem que la ciutat sigui un referent educatiu.- D'entrada fer més habitatge social, i de fet, ja tenim algunes propostes que estem valorant, com fer pisos per a persones vulnerables a la zona de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Volem fer pisos pels joves i també per la gent gran, continuar potenciant l'oficina d'habitatge. Portarem en programa la rehabilitació del Coro, al passeig de Sant Joan.- D'entrada penso que al Teatre Municipal li falta un nom amb el qual tothom s'identifiqui, i ens agradaria fer un procés participatiu per escollir-lo. Dit això, la gestió de l'espai es licitarà a través d'un concurs públic, i una de les apostes que volem tirar endavant és que també hi hagi un patronat al darrere per fer-ne un seguiment en tots els sentits.- Hem fet un mapatge del talent arrelat a la ciutat i ara tenim una base de dades. Volem apostar pels artistes locals, donar-los-hi oportunitats a la ciutat i tenir un contacte més directe amb el sector cultural, és necessari i ho hem de fer. El fet d'estar tants anys sense teatre ha fet que els artistes locals no tinguessin un punt de referència per trobar-se... Els dos grans projectes en cultura seran, d'una banda, acabar el Teatre Municipal i trobar la millor fórmula per gestionar-lo, i de l'altre continuar apostant pel Museu del Ter i la biblioteca.- El desplegament del nou POUM, construir un nou pont, pacificar l'avinguda Sant Joan, ampliar el carril bici, posar més aparcaments segurs. Volem més arbres i menys cotxes. Un gran projecte per aquesta legislatura i que tindrem en programa serà la construcció de Can Mataró.- Voldríem un pavelló nou, ho estem estudiant, el que segur anirà a programa electoral n'és l'ampliació de l'actual. També volem apostar per un equipament juvenil i buscarem el finançament per a l'execució de la segona fase de l'Skatepark i apostarem per a l'ampliació del CAP.- Sí.- Amb qualsevol partit amb qui compartim valors, i evidentment que hi ha línies vermelles...- Repetir resultats. Serà complicat perquè, al final, són vint anys de governs d'ERC i la gent vol canvis, però jo sóc aquest canvi, la primera dona d'Esquerra Republicana a Manlleu.