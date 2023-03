Sant Tomàs busca famílies acollidores per a persones amb discapacitat intel·lectual

"Al principi costa deixar el teu fill, però després és fantàstic per a ell i nosaltres"

L'té 26 anys i des dels 18 que acull persones amb discapacitat intel·lectual a casa seva. És una de les participants en el projecte Respir de la, una iniciativa que persegueix millorar la qualitat de vida de les. Es tracta d'un programa que ofereix a les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de disposar d'undurant un període de temps acordat -ja sigui un cap de setmana o unes vacances-. Des del, any en què es va posar en marxa, hi ha haguti, per això, ara fan una crida perquè se n'hi apuntin de noves. "M'omple molt, aprenc molt d'ells", assegura Reyes, que anima més famílies a fer el pas.El servei Respir ofereix a les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de disposar d'un descans de la funció de cuidadors. Permet resoldre necessitats puntuals d', suport puntual en l', i suports dins del domicili, entre d'altres. Una de les potes principals del servei és l'en famílies. És a dir, s'ofereixen estades en famílies acollidores durant un període de temps acordat per tal que els familiars de la persona puguin gaudir d'uns dies de descans.La Fundació Sant Tomàs va ser una de les pioneres a Catalunya l'any 1994 en posar en marxa aquest servei. Ara, però, gairebé 30 anys després, fan unaa renovar les famílies acollidores., ha explicat a l'ACN, director de l'àrea de recursos de suport a la comunitat de Sant Tomàs. A més, la covid també va fer baixar el nombre de voluntaris, tot i que les dades s'han anat recuperant i en aquests moments hi haFontanet explica que no hi ha un perfil de persona o família concreta que pugui participar en el projecte, sinó que es mira en cada cas el millor "encaix". "Per exemple, si tenim una persona amb discapacitat adulta que té interès en el teatre o el cinema, buscarem una família acollidora més gran, que també li agradin les activitats culturals", relata. Per contra,Les famílies que es beneficien del servei poden gaudir de 15 dies d'acolliment familiar a l'any i han de fer un petit, la resta està subvencionada per la Diputació de Barcelona. A banda, les famílies acollidores reben una petitaper fer front a les despeses extraordinàries que puguin tenir.Laés la mare de l', un noi amb discapacitat intel·lectual de 27 anys. Ella i el seu marit fa uns deu anys que fan ús del servei Respir. Relata que, al principi, no ho tenien del tot clar:. Escalé explica que el seu fill, l'Ernest, està "molt enganxat" als pares i, per tant, poder-lo deixar algun cap de setmana li ha anat bé per poder-se anar "deslligant".Aquesta mare diu que, sense adonar-se'n, les famílies amb fills amb discapacitat "van assumint la càrrega i responsabilitat i costa molt prendre lade deixar que algú t'ajudi a cuidar el teu familiar". "Sembla que el vulguis aparcar, però no és en cap cas això", exposa Escalé.A l'altra banda hi ha les persones o famílies acollidores. És el cas de l', que fa acolliments juntament amb la seva parella. Ella té 26 anys i des dels 18 que participa en el projecte Respir. Explica que va començar a fer-ho perquè la seva germana treballava a la Fundació Sant Tomàs, però de seguida va veure que era un projecte que l'omplia molt., explica Reyes.Assegura que ella i la seva parella aprenen molt més de les persones que acullen que no pas a la inversa., relata Reyes. També assegura que, un cop ha acabat el cap de setmana, sent que no han estat uns dies buits, sinó que l'han omplert molt.