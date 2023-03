​Vic aposta per potenciar els mercats

Nova marca de Mercats

"Potenciar el mercat és important per Osona i per Vic"

El relleu generacional, un problema

Vic es caracteritza per ser unai pels seus mercats de marxants, que s'han convertit en un atractiu tant per a la població d'Osona com per als visitants. Actualment, la capital de comarca disposa de: el setmanal delsa la plaça Major i a la rambla del Passeig, l'històric mercat setmanal delsa la plaça Major, al Passeig, rambla del Carme i plaça del Carbó, i el delsal Passeig de la Generalitat.Amb aquest context, l'ha creat unaamb l'objectiu de potenciar-los com a eixos vertebradors delde la ciutat, a més de fer valdre el treball dels. En aquest sentit, la regidora de Comerçexplicava que l'objectiu de la nova campanya és "posar en valor el mercat, ja que és un eix fonamental de la ciutat".La imatge pensada per potenciar els mercats ha anat a càrrec de l'estudi de disseny vigatà Suki Design Studio , una marca que, detallen els responsables de l'empresa de disseny. En aquesta línia, expliquen que "no és una marca única sinó que es compon deque representen ladel mercat".Cada una està pensada per representar unconcret de l'espai: la, que agrupa tots els sectors de mercat; la, que simbolitza el producte de temporada; la, en homenatge a les plantes i les flors; la, que fa referència a les parades de roba i complements; la, relacionada amb productes de la llar i complements; i lasimbolitzant l'alimentació.Així, cada parada disposarà d'unaamb la imatge representativa del seu sector, escollida a través d'unentre els marxants i paradistes de la ciutat. A més, s'han dissenyatamb una imatge que, ha afegit Piella. Uns complements que es distribuiran de manera gratuïta durant: dissabte 18 a la plaça, diumenge 18 al passeig de la Generalitat i dimarts 21 a la rambla de Passeig. Per completar l'acció també s'han organitzatal mercat de marxants de la plaça Major de Vic. La primera tindrà lloc aquest mateixa les onze de matí.Els marxants es mostren "molt agraïts" amb l'Ajuntament de la ciutat per potenciar el comerç local i de proximitat i destaquen el suport per part del consistori vigatà, sobretot, durant la pandèmia:Creuen que "potenciar el mercat és important per la comarca i per la ciutat", puntualitzen quei reivindiquen "la varietat de parades", perquè, diuen, és "l'encant d'un mercat".En aquest sentit,, alcaldessa de Vic, remarca el caràcter comercial de la ciutat i apunta que la nova campanya té doble vessant: d'una banda, vol ser "un reconeixement a la feina, tan dura, que es fa al mercat", i de l'altra,Entre tots els mercats setmanals de Vic s'hi agrupenen el mercat dels dimarts,en el dels dissabtes ien el mercat dels diumenges. Amb tot, durant els últims temps, hi ha hagutal mercat setmanal, un fet que la regidora de comerç atribueix, possiblement, a la pandèmia, tot i que ressalta queSegons dades facilitades per l'Ajuntament de Vic, el sector més representat al mercat dels dimarts i dels dissabtes és el-un 80% i un 71%-, i en canvi, el diumenge és l'àmbit de l'-amb un 52%.-