Comença la retirada de peixos del pantà de Sau

Els tècnics d'i un equip dehan començat a retirar elsque habiten al pantà de Sau amb l'objectiu final deque hi queda i poder-la desembassar fins a. En total es preveu l'extracció d'unes, que a escala ambiental no representen cap interès, i que moririen igualment si continua sense ploure amb el risc afegit de contaminar l'aigua. Aquest dilluns l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) iniciava l'operatiu per preservar la qualitat de l'aigua d'un embassament que ja està per sota del 10%, i aquest dimecres, s'ha posat en marxa el dispositiu per anar capturant els peixos. Posteriorment, l'extracció es durà a terme amb una grua des de la presa.Per aquest motiu, diferents embarcacions treballaran, com a mínim les pròximes, per retirar el màxim nombre de peixos mitjançant la combinació de quatre tècniques diferents en funció de cada zona de l'embassament. Ho faran un total de: dues de la confraria de Blanes amb, dues barques tipusper una retirada més superficial, especialment d'animals morts, una per feren els espais menys accessibles, i finalment, es reserva també la tècnica deen indrets de difícil accés.