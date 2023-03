La C‑37, entre Manlleu i la Vall d'en Bas, tindrà un tercer carril

L'esquema 2+1

A quines carreteres es farà?

Com es farà?

Una vintena de carreteres convencionals catalanes formaran part delper estendre ela més de 400 quilòmetres de laque actualment tenen un carril per sentit (1+1) amb l'objectiu de reduir elsAixí ho ha avançat aquest dimecres el, que ha detallat que les actuacions s'aniran duent a terme fins al 2030 i tindran un cost aproximat de. El propòsit principal és reduir entre el 80 i en 100% els accidents mortals enen els trams on s'afectaran.Laentrei laés una de les carreteres escollides per a realitzar-hi els treballs, a on es preveu dotar d'unal llarg de. També a Osona, laa Vic, l'enllaç entre la C-17 i la C-25 en aquesta població, també tindrà un carril addicional d'unsL'anomenatconsisteix a configurar, on eles va alternant en un sentit de la circulació i en l'altre per tal d'habilitar, a més d'incorporar unaen ambdós sentits de la marxa.La, lao lasón algunes de les carreteres on ja s'ha aplicat el format, inspirat amb, un dels països capdavanters en. En aquests trams, des del Govern se n'ha fet seguiment de l'accidentalitat i s'ha comprovat que no s'hi ha produït cap accident mortal per. A més, segons dades de la Generalitat, els sinistres mortals s'hi ha reduït considerablement.Elha establert un seguit de requisits per estendre aquest sistema a la xarxa viària catalana: d'entrada han de ser vies existents 1+1 de la xarxa bàsica, amb un trànsit a partir de, amb una accidentalitat frontal i gravetat dels accidents o ser trams amb mésA banda de lai de la connexió de la, s'inclouen en el programa 2023-2030 laentre Sant Esteve Sesrovires i Piera, laentre Amposta i Lleida, laentre Alcover i Montblanc i entre Ponts i Oliana, laentre Vilafranca del Penedès i la Pobla de Claramunt, laentre Balaguer i Artesa de Segre, a la variant de Vilanova i la Geltrú (), laentre La Roca i Hostalric, laentre Alcover i Valls, laentre El Vendrell i Vilardida, laentre Manresa i Súria i entre Abrera i Monistrol de Montserrat, laentre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui, laentre Lloret de Mar i Vidreres, laentre Girona i Llagostera, laentre Besalú i Banyoles i entre Girona i Palafrugell, l'entre Tàrrega i Guissona, i l'entre Cervera i Guissona.En general, s'afegirà un carril addicional que s'anirà alternant en un sentit o altre, a més de reforçar la separació d'ambdós. D'altra banda, en algunes vies s'apostarà per unaimplantant únicament un sistema reforçat de separació de sentits mitjançant una barrera de formigó, amb senyalització horitzontal o amb elements d'abalisament.