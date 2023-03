«Com li dic a una vaca que begui menys aigua?»

Cada dia gasten, de mitjana, 15.000 litres d'aigua a l'hivern i 18.000 litres a l'estiu. Foto: Nia Escolà / ACN

L'viu a Oristà, al Lluçanès, on té una explotació d'. Com a moltes altres masies, no estan connectats a la xarxa i agafen l'de la finca, que des del juliol de l'any passat ja. Per això, cada dia ha d'anar-ne a buscar amb el tractor i una cisterna al pou més pròxim. Tot plegat, explica, li suposa un sobrecost "molt important" que, sumat a la, fa perillar el futur de la seva explotació., lamenta.alerta que lapot fer desaparèixer explotacions ramaderes i agrícoles:Rovira forma part de lai, a casa seva, ningú recorda una sequera tan persistent com l'actual. "De sequeres n'hi ha hagut sempre, però aquesta és molt llarga, portem anys que no plou i això és molt greu", subratlla. A la seva explotació, a Oristà, cada dia gasta de mitjana uns, i uns. Una quantitat que les fonts de la seva finca ja no li abasteixen. Per això, ha arribat a un acord amb el veí, que té un pou a casa i no té bestiar, i cada dia ha de desplaçar-se fins allà perAixò, sumat a la manca de farratge, que a hores d'ara ja ha perdut elper culpa de la falta de la pluja, fa que la situació sigui "molt greu" i no descarta que, si s'allarga,. "Com menys bestiar, menys ingressos", lamenta. De moment, amb el tema de l'aigua, "viu al dia a dia" i conscient que el pou del veí es pot assecar en qualsevol moment. Si això passa, caldrà buscar una nova solució.La sequera preocupa molt a. Més enllà de les restriccions actuals i les que hi pugui haver en les pròximes setmanes, el sindicat alerta que la situació és tan greu que està en joc ladel país. I el pitjor, segons el coordinador del sindicat del Bages,, "encara està per venir". "Portem gairebé 30 mesos de sequera persistent i les previsions no són optimistes. No anem bé.l", assenyala. En aquest sentit, alerta que, si no plou aviat, hi ha "un perill real" dea tot el país. "L'aigua ho és tot", conclou.