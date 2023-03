Ronda de reunions de la plataforma de defensa de l'R3 amb els partits polítics de Torelló

Les plataformes ciutadanesiniciaràn, a partir d'aquest divendres 17 de març, un seguit de reunions amb les diferents formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig. El motiu de l'acció, tal com expliquen en un comunicat, és instar a les diferents candidatures polítiques que incloguin en els seus programes electorals. Les primeres trobades tindran lloc amb les candidatures polítiques de Torelló: aquest divendres es reuniran ambi la, i el 24 de març ambEls col·lectius volen posar sobre la taula l'oportunitat dei proposena treballar des dels consistoris: el, lafins a Vic, eld'aquesta fins a Torelló, l'de combois fins a Torelló, la consecució de l' estació de tren de Torelló i vetllar pel compliment del Pla de Rodalies 202/2023 i el Pla Director d'Infraestructures.El passat febrer, la plataforma Perquè no ens fotin el tren celebrava elamb una concentració a l'estació de tren de Vic, a on recordaven que lluiten "contra l'abandó progressiu de la línia" i que durant aquests anys s'han aconseguit