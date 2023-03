​El Festival Nits de cinema oriental de Vic anuncia els primers títols de la 20a edició

Cartell del Festival Nits cinema oriental de Vic 2023. Foto: Osona.com

Primers títols del Festival Nits 2023

El, que se celebrarà del 18 al 23 de juliol, ha anunciat aquest cap de setmana a l' Espai ETC alguns detalls de lacom els primers títols confirmats o la imatge del certamen d'enguany.Durant la presentació, la regidora de Promoció econòmica, Comerç i Culturadestacava la bona salut de la qual gaudeix el certamen i remarcava que celebrar els vint anys d'un festival d'aquestes caractarístiques és "una efemèride" rellevant. En aquest sentit, la regidora accentua que el Festival Nitsper a la ciutat, que es converteix en un: "Hem detectat que hi ha persones que venen a Vic expressament pel certament i que genera impacte econòmic a la ciutat".Un dels moments més esperats de la presentació sempre és conèixer. Per aquesta 20a edició, l'organització ha escollit la representació d'un, un arbre mil·lenari que es caracteritza per la seva llarga vida -hi ha fòssils de fa més de 290 anys-, per la seva bellesa i la seva vivacitat cromàtica. Un cartell que torna a ser fruit d'una col·laboració entre l' Xevidom - i el Partee -, que han creat una figura amb trets asiàtics, humanitzada i plena de simbologia que també fa referència adel festival. El Ginkgo és una espècie que "es regenera cada any", tal com explica el director del festival, una característica que va en consonància amb el festival.La imatge representada porta un fanalet "per il·luminar el camí que vindrà", i compta amb vint branques, diu Crusellas, que també avançava algunes de les, com un passi especial al, una sessió a Madrid amb l'ambaixada de l'Índia o un minicicle que es farà a la, a més de presentacions a escoles i instituts per donar a conèixer als joves i adolescents elTot plegat en una presentació celebrada aquest cap de setmana a l'Espai ETC de Vic, a on també es va poder tastar elelaborat pel, a més d'avançar el nom d'un dels membres deld'enguany:Ja es coneixen elsque formaran part de la selecció de la vintena edició, amb alguns noms clàssics del cinema asiàtic i també noves cares i nacionalitats, unes pel·lícules que es podrana Vic.El primer film és, dirigit i protagonitzat pel hongkonguès, conegut per la mítica saga de films d'arts marcials Ip Man. Es tracta d'un–cinema acció d'espases i arts marcials– basat en la novel·la Semideus i semidimonis.L'acció no faltarà amb la pel·lícula xinesa, de, sobre una agent especial de la Lliga Internacional de Seguretat que s'enfronta a un exèrcit de mutants.Els altres 2 films que s'han avançat en roda de prems són, d', representant de Mongòlia alsi primera pel·lícula d'aquesta nacionalitat a ladel festival. Un film que parla sobre un home que torna al seu poblet per ajudar a completar la collita i en aquest indret aïllat. L'altra és, una comèdia romàntica amb tocs d'un hilarant humor absurd dirigida pel japonèsque arribarà aldesprés de passar per festivals com