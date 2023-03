La Catalonia Sacra 2023 passarà per Vic amb una visita al claustre gòtic de la Catedral

Jornades Europees del Patrimoni

Laencetarà el seu programa d'activitats aquest cap de setmana a Reus (Baix Camp) amb un itinerari guiat des de la Prioral de Sant Pere fins a la Puríssima Sang. La iniciativa, que arriba a la seva, compta ambi una del País Valencià.La Catalonia Sacra està impulsada per l'Arquebisbat de Tarragona i el Bisbat de Tortosa, pels bisbats de Solsona, Vic, Lleida, Barcelona, Girona, Urgell, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. El coordinador de la Catalonia Sacra,, ha destacat que des dels inicis del programa, l'any 2012, fins a l'actualitat s'ha aconseguiti fer-ne difusió de manera conjunta. "Aquesta xarxa va agrupant un seguit d'esglésies que si anessin pel seu compte no podrien arribar a tanta gent", ha matisat Font, qui ha detallat que en els últims onze anys la ciutadania ha pogut visitar prop dediferents.Font també ha destacat que el programa d'aquest 2023 inclou activitats ben diverses com sono una explicació per a tota la família al voltant de les pintures de Josep Serrasanta a l'església de Santa Maria de Castelldefels (Baix Llobregat), així com visites a esdeveniments considerats Patrimoni Immaterial, com el toc de campanes manuals del Camp de Tarragona o el pessebre vinent de la Torre de Suro de Barcelona.A l'agenda de la Catalonia Sacra 2023 també s'hi afegeixen una vintena d'activitats organitzades conjuntament amb l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni (JEP) el dies 13, 14 i 15 d'octubre.