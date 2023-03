​Sis directius i representants d'Endesa diuen al jutge de Vic que compleixen la llei en el cas dels ocells electrocutats

La segona causa oberta a tot l'Estat

Sis directius, tècnics i representants dehan declarat aquest dijous al jutjat d'instrucció número 1 de Vic per un possibleper la mort d'ocells electrocutats. "És un conflicte jurídic de quina és la norma que preval", afirma a l'l'advocada d' Ecologistes en Acció a Catalunya , Pilar Rodríguez. Els ecologistes, que són acusació popular junt amb Fiscalia, els acusen de vulnerar la llei de medi ambient mentre que l'empresa afirma que, que és més antiga. Aquesta ésper la mortalitat d'aus.a la zona d'Osona, denunciava l'advocada dels ecologistes a les portes del jutjat de Vic. Celebren que el cas hagi entrat per la via judicial, però són conscients que la investigació continua oberta i encara no hi ha res decidit.Denuncien que la companyia elèctrica incompleix la normativa ambiental i els en fan responsables. Els directius i tècnics que han declarat aquest dijous, en canvi, al·leguen que estan complint amb la llei industrial que regula el funcionament de les torres. "La industrial és més antiga i nosaltres defensem que la norma de medi ambient està més avançada i obliga a l'empresa a prendre responsabilitats en aquests casos", detalla Rodríguez. Al final, diu, és uni el jutge haurà de dirimir quina és la norma que preval en aquest cas.Segons l'advocada, en les declaracions d'avuion s'indiquen les correccions que cal fer. "El que no han dit, però, és que la Generalitat continua obrint-los sancions, és una via doble", afegeix.Aquesta és la segona causa oberta contra Endesa per la mort d'aus electrocutades a tot l'Estat. Hi ha una altra causa oberta a. "És una causa important", subratlla l'advocada, tot remarcant que. L'entitat ecologista xifra ena l'any a tot l'Estat.En aquest cas, a més, els ecologistes reclamen que s'incorpori també el. "Inicialment només hi havia el delicte de medi ambient i el de fauna salvatge però faltaven els atestats delssobre els incendis ocasionats". Per la seva banda, el Ministeri Fiscal acusava la companyia deper evitar posar en perill la fauna. En els pròxims dies el Jutjat d'instrucció número 1 de Vic també recollirà les declaracions de membres d'aquest cos i de més tècnics.