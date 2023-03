Gurb i Vic s'uneixen per impulsar una estratègia de mobilitat a la zona industrial

✅ Nou Pla Estratègic de Mobilitat dels Polígons de Vic i Gurb



Els dos municipis han treballat conjuntament per aconseguir una mobilitat més sostenible.



ℹ️👉🏻 https://t.co/x6gGjCVwdD pic.twitter.com/8N1yR9gRkO — Ajuntament de Vic (@aj_vic) March 10, 2023

Vic i Gurb s'han unit per treballar plegats l'dels dos municipis, que compten amb 640 empreses i més de 9.000 treballadors.Les administracions han explorat com es produeix la mobilitat en aquesta zona de confluència d'ambdós municipis i s'observa que els trajectes d'anada i tornada a la feina tenen unaamb un elevat impacte ambiental. Eldels treballadors del PAE de Vic i Gurb viuen a menys de 10 quilòmetres del seu lloc de treball; els'hi desplacen en cotxe o moto; elho fa a peu, en bicicleta o patinet; i unfa servir transport públic.En aquest sentit, ambdós consistoris han participat en el pla de mobilitat elaborat per l', que a través de la visió de l'administració pública i la del teixit empresarial, proposa un seguit d'objectius per millorar el futur de la mobilitat a la zona industrial.La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic,, destaca que el pla. Per la seva banda, l'alcalde de Gurb, recalca que "el teixit empresarial està ubicat en els termes de Gurb i Vic i genera una mobilitat molt elevada. El pla serà una eina pionera, innovadora i amb pocs anys es replicarà a altres llocs del país".Alguns dels objectius que es pretenen assolir amb el nou pla d'acció en mobilitat són, implementar millores en la circulació i l'aparcament de vehicles pesants o impulsar la digitalització de la mobilitat vinculada a les àrees de promoció econòmica, entre altres.