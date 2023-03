L'assemblea de militants d'ERC de Torelló i d'independents Junts per Torelló han escollit l'actual alcalde de Torelló Marçal Ortuño per liderar la candidatura de la formació al municipi osonenc a les eleccions municipals del maig.Ortuño, que ja va encapçalar el projecte a les municipals del 2019, manifestava que entomo aquest repte amb il·lusió, amb més experiència i amb moltes ganes de continuar desplegant el nostre programa per Torelló".